[VIDEO] Zdenka Kovačiček i Greenhouse Blues Band u Šibeniku

Večeras je u Šibeniku nastupila i Zdenka Kovačiček, a unatoč niskim temperaturama, sa svojim je Greenhouse Blues Bendom rasplesala sve

'Što se obljetnice tiče, ne znam kad je to tako brzo prošlo! Ipak sam u šoku koliko je to godina iza mene, a osjećam se kao da sam na početku, samo s jednom razlikom a to je iskustvo, konačno sam naučila reći - ne. Kad sam bila mlađa prihvaćala sam sve što su mi nudili, naravno samo dobru glazbu, ali sam na razne suradnje koje su drugima donosile korist, a meni uzimale vrijeme, potratila previše vremena. Jednostavno sam pjevala, živjela s glazbom bez imalo materijalizma ili programiranja neke isplanirane karijere. A ona se ipak dogodila, ali i da nije ja bih bila sretna jer sam se bavila najljepšim zanatom na svijetu, a to je glazba.'