[VIDEO] Ovo morate poslušati! Zlatni gumb u Supertalentu svojim moćnim glasom zaslužila je jedna 14-godišnja djevojčica

Završila je i treća epizoda sedme sezone Supertalenta koja je i ovog puta donijela pregršt zabave svim zaljubljenicima u ovaj talent show

U trećoj epizodi Supertalenta Nove TV dobili smo i treći zlatni gumb, a on je pripao 14-godišnjoj Gabrijeli Braičić čija je izvedba pjesme 'I am changing' izula žiri iz cipela, a najviše oduševljen bio je Janko koji je i stisnuo zlatni gumb te tako Gabrijelu lansirao u polufinale.

Divljenje žirija i četiri glasa da osvojili su The Pillers, braća Darko i Danijel oduševivši ih svojim vještim muziciranjem na violini i harmonici.

Posejedonovi trozupci imali su ideju osvojiti žiri parodijom na sinkronizirano plivanje, no to im nije u potpunosti pošlo za rukom.

Natjecatelj koji je dobio ne četiri iksa od žirija već njih dvanaest bio je Zvonimir Lešić. Zvonimir se naime predstavio žiriju svojom prvom pjesmom 'Julija', a nakon što im je Janko otkrio da je na YouTube poslušao njegovu pjesmu 'Votka' Maja je tražila i da im to otpjeva, no četiri iksa ubrzo su prekinula Zvonimirovu izvedbu. Treća sreća ipak nije bila na Zvonimirovoj strani, pa je opet dobio četiri iksa, no njegova pjesma ipak se svidjela dijelu žirija.