Počela nova sezona 'Supertalenta': Već je pao i prvi zlatni gumb, Stella rasplakala žiri

Već u prvoj emisiji sedme sezone 'Supertalenta' na Novoj TV nije nedostajalo uzbudljivih nastupa o kojima će se još dugo pričati

U prvoj epizodi sedme sezone Supertalenta Nove TV vidjeli smo devet raznovrsnih točki, piše Dnevnik.hr. Malci genijalci, skupine djece od 4 do 12 godina, uvjereni su da će do finala, kako su rekli, lagano, a čim su se popeli na pozornicu, žiri je dobio dva zadatka. Prvi je bio pratiti niz od 20 brojeva na brzini od 50 sekundi, u to vrijeme izračunati ono što su vidjeli i rezultat napisati na pločice koje im je donio jedan od dječaka.

U to vrijeme isto su radili Malci genijalci. Drugi zadatak je bio teži - 60 brojeva u 400 milisekundi. Naravno, Malci su sve odradili besprijekorno i objasnili na koji način tako brzo dolaze do točnih rezultata. Kako su rekli, da bi to mogli, moraju imati izvrsnu pažnju i koncentraciju. Kada računaju mentalno, moraju zamišljati abakus u glavi, moraju te kuglice pomicati u glavi, čuti zvuk svakog broja i moraju u svakom trenutku smisliti što će napraviti sa svakim tim brojem. Naravno, žiri je bio oduševljen njima i načinom na koji to rade.

'Koliko god mi veliki nekad mislimo da nam život nije lijep, kad vidimo vas genijalne male, promijenimo mišljenje'', zaključila je, dok je Maja poručila u svom stilu kako ovo ona nikad ne bi mogla. Naravno da je ova mala genijalna skupina prošla dalje! Sljedeći je na pozornicu izašao prvi pjevač sedme sezone showa, Živko Gašpar. Živka je na početku nastupa malo primila trema, ali je pjesmu koju je odabrao uspio otpjevati svim srcem. Dao je sve od sebe i imao podršku i publike i žirija koji su zbog njega čak i na noge ustali. Nije prošao dalje, ali publika mu je svejedno skandirala. Universe Dance skupina izazvala je Majino oduševljenje. Njihov nastup prvi je komentirao Davor Bilman. Ekipa se jako svidjela i Martini, a Janko je također zaključio da su moćni. Martina je u skupini uočila jedno poznato lice iz prošle sezone - plesača Ivora Dvoršćaka koji se prošle sezone predstavio krampom, inačicom hip hopa. Ekipa je zasluženo prošla dalje!

Stevie Starr po prvi puta je u Hrvatskoj pa ga je jako zanimalo kako će publika reagirati na njegov poseban talent. Ovaj Škot za početak je pred šokiranom publikom progutao nekoliko kovanica, da bi na kraju tri od njih bez problema kroz želudac vratio natrag. Ni publika ni žiri nisu mogli vjerovati što vide. No to nije bilo sve. Njegov sljedeći potez bio je progutana kuglica za biljar, ali i povratak preostale kovanice natrag. Naravno, vratila se i kuglica. Za kraj je poptuno šokirao sve prisutne - u sebe je stavio balon i čavao, pa popio deterdžent za pranje suđa i prisutne nasmijao balončićima koje je počeo ispuštati, a za kraj je tu bilo i malo vatre. U videu pogledajte i zašto mu je trebao šećer. A komentari žirija bili su u skladu s viđenim.

Žiri se složio da je to što Stevie radi nevjerojatno tako da ćemo ga u showu gledati opet! Dječak Medo je publiku i žiri osvojio čim je rekao da nema tremu zbog nastupa, a onda je svima pokazao što je značilo kada je rekao da će otplesati Elvis Presley Mix. Za ples je dobio veliki pljesak, a za kraj je svima prisutnima i odrecitirao jednu pjesmicu. Gledat ćemo ga i u sljedećim emisijama. Iako je s 10 godina oboljela od neizlječive bolesti - mišićne distrofije, to je nije spriječilo da radi ono što voli. 'Ne sramim se svoje bolesti ni onoga što jesam. Ja i moja bolest to su dvije različite stvari. Trebalo mi je malo vremena da budem sretna s onim što jesam. To ne znači da nemam trenutke kad sam tužna, ali to je rad i borba. Isplati se boriti za sreću i da voliš samog sebe', zaključila je Stella.