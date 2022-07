[VIDEO] Kakav vokal: Matea Dominiković na svom vjenčanju je pustila glas i rasplesala goste

Nekadašnja uzdanica N1 televizije, danas reporterka HRT-a, udala se proteklog vikenda za Darka Šeparovića, pisca, pjesnika i arhitekta. Ceremonija se održala u njezinom rodnom mjestu Otrić Seocu, a na svom velikom danu je iznenadila i razveselila kad se uhvatila mikrofona

Nastupila je u 'The Voiceu' 2015. godine.

'Show 'The Voice' je bio dinamičan i čak neplaniran čin. Došla sam do najužeg kruga i stvorila se sjajna ekipa, a govorim o prvoj sezoni, vrhunskih glazbenika koji danas imaju što ponuditi hrvatskoj javnosti, kao i sve što je kasnije izašlo iz 'Voicea'. I danas sam ponosna na to što sam bila dio te ekipe i to je iskustvo koje me sigurno u jednom trenutku promijenilo jer sam tada odlučila da ću se aktivnije baviti novinarstvom', ispričala je ranije za tportal.