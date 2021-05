[VIDEO / FOTO] Albina se vratila iz Nizozemske i obožavateljici na dočeku poručila: 'Vjeruj u sebe uvijek, jer mene ti je to dovelo do ovoga'

Hrvatska predstavnica na ovogodišnjem Eurosongu, mlada Splićanka Albina Grčić, vratila se u nedjelju navečer iz Rotterdama u Zagreb, gdje su joj obožavatelji pripremili slatki mali doček

'Nismo očekivali ovaj slatki mali doček. Stvarno smo ponosni na sebe, jer to je definitivno jedno lijepo iskustvo. Bilo nam je super, nemam što reći', rekla je Albina po povratku u Hrvatku i dodala: 'To je tako, to je život. Jedan dan jesi, jedan nisi, ali iz svega ovoga možemo naučiti puno toga'.

Iako željna odmora, Albina je na trenutak zastala i porazgovarala sa svojim obožavateljicama.