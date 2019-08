Vanja Rupena: 'Roditelji su podržavali gotovo svaku moju odluku'

Bivša miss Hrvatske, a danas uspješna agentica u modnom svijetu, već neko vrijeme je u Istri, a osim odmora svoj boravak će u rodnom Umagu iskoristiti za kasting 'New Faces in Umag'. Prošle godine Vanja Rupena je sličan kasting radila u Zagrebu kako bi plasirala nova lica na svjetsko tržište. Prisjetila se kako je to izgledalo na njezinim počecima

Onaj tko prođe na kastingu, VR Models Management, agencija Vanje Rupene pružit će priliku da ode u Milano, Pariz ili London te obiđe najveće i najvažnije modne agencije svijeta. Od tih novih lica očekuje nekoliko karakteristika. 'Osim predispozicija za visinu od naših djevojaka i momaka očekujemo da imaju svoj stav, da budu posebni i drukčiji od ostalih. Zanimljivi i prirodni', najavila je Vanja Rupena za 24sata. Kaže da svakom od osoba koje dolaze na kasting s velikim entuzijazmom daje savjete koje je stekla tijekom 25 godina, otkako se bavi tim poslom.

Kad je odlazila u svijet mode imala je veliku potporu svoje obitelji. 'Zajedno smo uvijek razgovarali i donosili rješenje za koje smo mislili da je najbolje. Mislim da je to najvažnije za svaku zdravu i uravnoteženu obitelj. U mojem slučaju roditelji su podržavali gotovo svaku moju odluku', kaže bivša misica. Prisjetila se i svoji početaka u modnom svijetu. 'Trebala sam otići vlakom u gradić izvan Milana i sjela na onaj koji me je odveo u pogrešnom smjeru. Ne moram opisivati u kojem sam šoku bila što sam pogriješila i što kasnim s obzirom na to da volim biti uvijek točna, pogotovo kad je posao u pitanju. Nasreću, na kraju je sve završilo u najboljem redu. Nitko mi ništa nije zamjerio', otkrila je.

Kad su je izabrali za Miss Hrvatske 1996. mislila je da sanja i danima joj je, kaže, trebalo da se vrati u relanost. 'Preko noći mi se promijenio život. Iskreno stresna godina, ali se isplatilo i nikad nisam požalila ni za čime. Najveća škola ikad. Upoznala sam ljude svih mogućih profesija. Od tadašnjeg predsjednika Hrvatske dr. Franje Tuđmana, teniskog asa Gorana Ivaniševića, nogometnu legendu Davora Šukera, najvećega klasičnoga glazbenika, pijanista Ivu Pogorelića... i još puno drugih', prisjetila se.