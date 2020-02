Vanessa Bryant priznala je da jednostavno ne može prihvatiti da njezine Gigi više nema: Voljela bih se probuditi iz ove noćne more

Datum 26. siječnja 2020. biti će zauvijek urezan u pamćenje Vanesse Bryant, koja je toga dana, u stravičnoj helikopterskoj nesreći, izgubila dva člana obitelji - supruga i oca svoje djece, NBA legende Kobea Bryanta i 13-godišnju kći Giannu. Od tog dana prošlo je nešto više od dva tjedna, a bol je za nju sve veća, što je i otkrila emotivnom objavom na svom Instagram profilu

'Jednostavno, teško mi je prihvatiti obje smrti u isto vrijeme. Trudim se prihvatiti da je Kobe otišao, no moje tijelo jednostavno ne može prihvatiti da mi se moja Gigi neće više nikada vratiti. To boli. Zašto se moram buditi svakog dana iznova kada moja djevojčica nema više tu priliu?! Bijesna sam. Imala je toliko razloga za život i toliko života u sebi.

A onda sam shvatila da moram biti snažna i jaka jer imam još tri kćeri. Bijesna sam što nisam s Kobeom i Gigi, no zahvalna što imam Nataliju, Bianku i Capri. Znam da je ono što osjećam normalno, da je sve to proces tugovanja, no jednostavno sam morala podijeliti ovo za sve one koji su proživjeli isto što i ja.

Bože, kako bih voljela da su ovdje, da se probudim iz ove noćne more. Molim se za sve žrtve ove stravične nesreće, molim i vas da se nastavite moliti za sve njih', završila je 37-godišnjakinja i uz to objavila video magazina Slam u kojem se najbolje vidi koliko je Gianna uživala u košarci i koliki je talent bila, a osim nje, na snimci je i sam Kobe Bryant kao trener tog tima.