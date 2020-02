Tužna sjećanja: Vanessa Bryant dirljivim se objavama prisjetila svog 'najboljeg prijatelja', ali i najljepšeg osmijeha kćeri Gianne

Bol koju je proživjela Vanessa Bryant, supruga NBA legende Kobea Bryanta, koji je zajedno s njihovom 13-godišnjom kćerkom Giannom poginuo u stravičnoj helikopterskoj nesreći, trajat će do kraja njezina života. Kako bi barem malo pronašla utjehu, s obožavateljima svog pokojnog supruga, ali i kćeri, podijelila je dirljiva sjećanja

Prošlo je deset dana od tragične pogibije NBA legende Kobea Bryanta , njegove 13-godišnje kćeri Gianne , ali i još sedmero ostalih putnika u stravičnoj helikopterskoj nesreći. Ta vijest proširila se svijetom nevjerojatnom brzinom i ostavila bez riječi milijune ljudi - kako velike zaljubljenike u košarku, tako i one koji o košarci ne znaju apsolutno ništa, no ime Kobea Bryanta dobro su poznavali.

'Moja Gianna. Bože kako mi nedostaješ. Bila sam prava sretnica što sam se mogla buditi i gledati tvoje predivno lice i najljepši osmijeh punih 13 godina. Voljela bi da sam tako mogla do svog posljednjeg daha. Mamica te voli do mjeseca i natrag, beskonačno plus 1.'