Upoznajte kandidate nove sezone Big Brothera

Nakon višemjesečnih pripema Big Brother kuća u zagrebačkoj Dubravi postala je novi dom mnoštvu zanimljivih kandidata

Kuća u zagrebačkoj Dubravi ove je subote postala dom kandidatima koje očekuju brojni izazovi ako iz nje žele izaći kao pobjednici i bogatiji za pola milijuna kuna. Voditeljica Antonija Blaće otkrila je gledateljima da će ove godine Big Brother imati novo gleslo, a to je 'tajne i laži'. Ovo su kandidati čije ćemo dogodovštine u Big Brother kući narednih dana moći pratiti na malim ekranima. Nikita Dajčer

Nikita Dajčer dolazi iz Lovrana i vlasnica je kozmetičkog salona, što smatra svojim najvećim uspjehom. 'Počela sam prije 10 godina, doslovno iz ničega. Nisam imala nikakvu financijsku pomoć, jednostavno sam sama sebi rekla: uspjet ćeš sama. I taj neki inat doveo me dovde', ističe. Iako je vlasnica kozmetičkog salona, njezin je stil, ističe, potpuna suprotnost. 'Tenisice i trenirka, to je moj đir. Štikle sam nosila valjda samo triput u životu'', kroz smijeh govori Nikita koja već sedam godina pleše zumbu i bavi se powerliftingom. Velika je ljubiteljica životinja, a upravo će joj njezini mnogobrojni ljubimci najviše nedostajati. Niki, kako je zovu najbliži, već je četiri godine u sretnoj vezi, a posebno ističe kako će se truditi da u BB kući ne napravi ništa što bi njezinog partnera moglo povrijediti. S druge strane, gledateljima obećava veliku dozu smijeha, zezancije, pjesme i plesa. Renata Nemeček

Renata Nemeček dolazi iz Čaglina i ima 30 godina. Za sebe kaže kako ima visoko samopouzdanje te misli da je drugačija od drugih po tome što se uvijek usudi probati nove stvari. Renata je bivša pripadnica Oružanih snaga Republike Hrvatske, gdje je provela čak osam godina, a željela je vidjeti kako će se snaći u muškome svijetu. 'Isprva je to bio šok, iz štikli sam skočila ravno u čizme. Dečki su me prihvatili, čak bolje nego cure', prisjeća se Renata koja smatra kako je žena ženi vuk, a ona se uvijek, kaže, u muškom svijetu osjećala opuštenije i ugodnije. No muškarci joj, ističe, rijetko prilaze jer se boje njezine snažne osobnosti. 'Današnjim muškarcima fali čvrstoće, manira, onih iz bečke škole, kao što su otvaranje vrata i uzimanje kaputa. Na to sve žene padaju!', kaže Renata koja bi se u tri riječi jednostavno opisala rečenicom - 'da prste poližeš'. Bojana Lončarević

Bojana dolazi iz Rijeke te tvrdi da ima sasvim dovoljno godina za sudjelovanje u Big Brotheru. Sezonski radi u kuhinji u Austriji i to je, kaže, jako ispunjava. Bojana iza sebe ima brak koji nije uspio jer smatra da se prerano vezala te da joj je bolje kad je sama. Njezina najveća životna ljubav je 23-godišnja kći. Kaže da mrzi šoviniste, rasiste, nacionaliste te ljude koji ne vole životinje. 'Mrzim, ali baš mrzim isprazne priče - mobiteli, šminka, trčanje za materijalnim stvarima. Dakle, to me kolje! I da, mrzim bahate ljude, iako sam, moram biti iskrena, i ja bahata', kaže Bojana. Bojana voli dominirati, naročito nad muškarcima, no bez problema bi im dozvolila da dominiraju u kući i kućanskim poslovima. 'Za mene bi najgori scenarij mog boravka u BB kući bio da se zaljubim, a najbolji da se ne zaljubim', zaključuje. Tomislav Roso

Tomislav Roso rođen je u Splitu, ali živi u Kaštelima. Rosy, kako ga prijatelji zovu, visok je čak 205 centimetara, a ističe kako je od drugih bolji u dvjema stvarima - mijenjanju žarulja i skidanju zvijezda s neba. Tomislav kaže kako nije tipičan mladić - ne izlazi, ne pije i ne puši. Po prirodi nije agresivac, a naljutiti ga mogu samo brat i sestra. Trenutno je slobodan, a ističe kako nema poseban tip cure, već je važno samo da se osjeti njezina prisutnost kada uđe u prostoriju. Za sebe kaže kako nije netko tko se uklapa u masu, a u BB kući ne bi volio vidjeti licemjerne, bahate i bezobrazne ljude, zato što s njima nikad ne pronalazi zajednički jezik. No nada se da će pronaći malu grupu ljudi s kojima će biti u dobrim odnosima. Lucija Stojak

Lucija Stojak dolazi iz Splita, a radi u kantini. Smatra da je bolja od drugih, a u BB kući nikomu neće dopustiti da joj se suprotstavi jer joj je svađa, kako sama ističe, najdraži hobi. Lucija kaže kako je prijatelji smatraju inteligentnom, lukavom i znaju da će se uvijek izboriti za svoje mjesto. Ne voli škrte, lijene i sebične ljude i nada se da ih neće biti u kući. Lucija ističe kako je žene baš i ne vole jer su često ljubomorne na nju. 'Ja i žene...Žene me ne vole, ali to mi uopće nije bitno sve dok me vole njihovi muževi', ističe Lucija koja kaže da njezin izgled često privlači svakakve komentare, no ispod šminke ona je jedna sasvim obična djevojka iz susjedstva. Smatra kako se u Big Brother kući sigurno neće zaljubiti, no poneke simpatije, kaže, nisu isključene. Antonija Čatipović

Antonija Čatipović dolazi iz Zagreba, ima 32 godine i majka je dvoje djece. Ana prodaje cvijeće u košari, a kako kaže, nema gdje ona i njezina košara nisu bile. 'Često se moram jadno obući kada prodajem ruže zbog ženske populacije, jer su ljubomorne', otkrila je Antonija koja ima sestru blizanku. Djetinjstvo su provele u udomiteljskoj obitelji u kojoj su živjele tri i pol godine, a na kraju su posvojene. 'Našu majku nisam upoznala. Tu privilegiju imala je moja sestra. Jedno vrijeme sam je osuđivala, no kako sam i ja rano postala majka, sada je razumijem', priznaje Antonija iza koje su brojni životni usponi i padovi. 'Nema gdje nisam bila - od doma, popravnog doma, sigurne kuće. Jedino još nisam ušla u Big Brother kuću!', smije se Zagrepčanka. U slobodno vrijeme Antonija se bavi tarotom, a ističe kako su joj upravo karte rekle da će ući u show i doći do finala, ali će tada zeznuti samu sebe. 'U životu sam doživjela toliko razočarenja da smatram kako me u Big Brotheru više nitko i ništa ne može razočarati', kazala je Antonija.

Antonio Benčak dolazi iz Križevaca i ima 21 godinu, a živi s tatom i bratom. 'Moje djetinjstvo bilo je vrlo teško, odnosno vrlo siromašno, a moj tata za mene je heroj jer je uvijek bio uz mene', ističe Antonio koji se bavi građevinom, a za sebe kaže kako voli biti u pravu. 'Volim biti u pravu, volim iznositi javne argumente i ljudima uvijek kažem sve u facu', otkriva Benky te dodaje kako je jako romantičan i od svih svojih prijatelja najemotivniji. Antonio je kao dijete izgubio mamu pa, kaže, zbog toga još više poštuje žene. 'Zaštitnički sam nastrojen prema ženama, čak sam jednom upao u tučnjavu zato što sam branio svoju frendicu', objasnio je Benky čija je bivša djevojka bila peterostruka prvakinja Hrvatske u obaranju ruke. 'Kad mi je ta opalila šamarčinu - skoro sam se onesvijestio!', prisjeća se Antonio kojemu, kaže, nedostaje ženske ljubavi i lakše sklapa muška nego ženska prijateljstva. Najviše se kaje zbog grešaka iz prošlosti kada je upao u loše društvo, no to je sada, kaže, iza njega. Dubravka Ujević Veron

Dubravka Ujević Veron ima 46 godina, rođena je u Vinkovcima, a živi u Zagrebu. Dubravka je u drugom braku. Prvi muž od nje je bio stariji 14 godina, a sadašnji muž mlađi je 12 godina. 'Jako ga volim, super mi je jer mi je mlađe slađe', smije se Dubravka koja ima punu podršku supruga. 'Sve pod jednim uvjetom, a to je da nema seksa ni ljubljenja u kući', otkriva Vinkovčanka koja nema djece, a smatra da se to nekome dogodi, a nekome ne. 'Nije se dogodilo, priviknula sam se na to i sada živim s tim. Hoću li imati djece? Mislim da ne, jer smatram da sam prestara. Da sam mogla, želja bi mi bila roditi dječaka jer smatram da muškarci prolaze puno bolje u životu, imaju veće plaće, nemaju menstruaciju, ne muče se kao žene, ne rađaju i da se ponovno rodim - željela bih biti muško!', zaključuje Dubravka koja će u kući svima biti prijateljica, pomagat će svima i raditi sve što joj se kaže. 'Smatram da publici neću biti dosadna nego zanimljiva', zaključila je. Marijan Lisak

Marijan ima 48 godina. Rođen je u Zagrebu, no već nekoliko godina živi u Zadru. Bivši je pripadnik 1. gardijske brigade i ATJ Lučko, a danas je organizator sportsko-rekreacijskih natjecanja ratnih vojnih invalida. Marijan je razveden i ima 23-godišnjeg sina, a takav život, kaže, nije zamišljao. 'Kad sam bio mlađi, mislio sam da ću u ovim godinama imati sretnu obitelj, puno djece, dobru ženu i da ćemo svi biti sretni', ističe, no smatra kako još ima vremena za pronalazak srodne duše. Kao svoju najveću životnu pogrešku navodi povratak iz Švicarske u Hrvatsku zbog ljubavi koja je, nažalost, pukla, a otad, ističe, nema povjerenja u žene. 'Sve su proračunate, imaju svoje mišljenje i sve je dobro dok se ima, a kad se nema, pokupe svoje prnje i odu. Ne volim žene koje su materijalisti i pune sebe. Nažalost, uvijek naletim na takve', naglašava. Marijan u BB kući želi promijeniti stavove ljudi o bajkerima koji su, kako kaže, u društvu prikazani na posve krivi način te se nada da će, baš poput Saše Tkalčevića iz prve sezone, on postati drugi bajker koji je pobjednik Big Brothera. Aleksandar Neradin

Aleksandar Neradin ima 32 godine i dolazi iz Makarske gdje radi kao grobar. U slobodno vrijeme Aleksandar, kojeg prijatelji od milja zovu Alex, obožava hakirati i provoditi vrijeme igrajući videoigrice. Smatra da je iznadprosječno inteligentna osoba. 'Danas su ljudi glupi k'o stup. Dok drugi u svoje slobodno vrijeme sjede po kavama ogovarajući kolege, ja sam netko tko shvaća stvari', otkriva Alex. 'Ne vjerujem apsolutno nikomu, svi su me izdali i zato sam došao raditi tu gdje i radim, jer me nitko neće zeznuti, jer svi spavaju', kazao je Makaranin koji se pohvalio i brojem žena s kojima je imao avanture za jednu noć. 'Svašta sam radio. Počeo sam raditi još dok sam bio dijete. Prodavao sam srećke za lutriju, a onda sam radio u jednom restoranu te poslije napokon ostvario želju da se zaposlim na brodu. Tu sam prošao sve što me zanimalo vezano za žene, i debele i mršave, i ružne i lipe, svakakve, i to mi je i bio cilj. Uglavnom, kada su se počele nagomilavati sve te žene, shvatio sam da se nekima ne sjećam ni imena i onda sam počeo zapisivati. Išlo je do nekih 140!', otkriva Alex koji kaže da će nam pružiti najveću zafrkanciju u showu. Luka Rok Medunović

Luka ima 23 godine i dolazi iz Zagreba, a po zanimanju je kuhar. Ističe kako mu je izgled jako bitan, a u teretanu odlazi čak 6 puta tjedno. Za sebe kaže kako ima puno samopouzdanja i samopoštovanja, a ponekad je nagle naravi. 'Ja sam jedan čudan spoj bečke škole i balkanizma', šali se Luka. Na svome tijelu posebno ističe tetovažu posvećenu djevojci koju je dugo pokušao osvojiti. Na kraju ju je uspio i zaprositi, a ona je pristala, no zatim je nakon nekoliko dana neobjašnjivo otišla bez pozdrava. Luka ističe kako muškoj populaciji često smeta lakoća kojom prilazi djevojkama te ističe da je u svom društvu on uvijek u prvome planu kad je u pitanju osvajanje pripadnica ljepšeg spola. U kući se, kaže, nikad ne bi skinuo gol jer ga na televiziji gleda njegova obitelj, no eventualna akcija ispod plahte, priznaje, ne bi mu bila ni najmanji problem. Juraj Golubiček

Juraj Golubiček ima 28 godina, dolazi iz Zagreba, a po zanimanju je arhitekt. 'To je jedno dosta komplicirano zanimanje koje od osobe zahtijeva perfekcionizam i upornost, ali to su osobine koje smatram da imam', objašnjava Juraj koji je zaposlen u struci, no treba mu pauza. 'Trenutno mi treba pauza i jednostavnije mi je otići u BB kuću nego na drugi kraj svijeta', kazao je Juraj. Kod ljudi ga najviše nerviraju nonšalantnost, neorganiziranost i duhovna ispraznost. Juraj dolazi iz mnogobrojne obitelji. 'Nas je šestero braće i sestara. Odgajani smo u katoličkom duhu. Ja ne volim Boga, ja ga obožavam!', priznaje Juraj kojemu je vjera u Boga pomogla izgraditi identitet. Plavooki arhitekt ima djevojku i kaže da će se u kući ponašati u skladu s time. 'Jedini problem je taj što mene moja cura vidi, a ja nju ne', zaključuje 28-godišnji Zagrepčanin. Bojan Mrđenović

Bojan Mrđenović ima 34 godine i dolazi iz Siska gdje radi kao konobar. Za sebe kaže da je tvrdoglav, uporan, odan i znatiželjan, čovjek od povjerenja. Bojan je, otkriva, prošao svašta u životu, a iz svega je izašao kao bolji čovjek. Kada je imao 16 godina, njegov brat i on ostali su bez mame. 'Mama je umrla i to je, naravno, ostavilo neke posljedice na naš odnos. Nikad nismo mogli biti 'normalna' braća. Ja sam uvijek morao biti više roditelj nego brat', priznaje Bojan koji s jako malo ljudi otvoreno razgovara o privatnim problemima i stvarima koje ga muče. 'Previše razmišljam o svemu, a najviše o nekim stvarima koje sam krivo napravio. Ne volim se dokazivati, ne volim objašnjavati, ne volim kad moram previše puta ponavljati. Ne volim slabiće, ne volim kukavice i ne mogu smisliti muškarce koji nemaju muda priznati sebi i drugima kakvi su i što osjećaju. Ljubav je proces. Ljubav je nešto što se gradi', ističe. Alena Nezirević

Alena Nezirević dolazi iz Vrsara i po struci je diplomirana upravna pravnica, ali njezina je prava ljubav – pjevanje. Nedavno je javno započela pjevačku karijeru pa mnogi, kako kaže, za nju misle da se zbog toga prijavila, no Big Brother nije show o pjevanju, nego, ističe, o osobnosti. Ljudi za Alenu često na prvu pomisle da je hladna osoba, no smatra da će njezini sustanari promijeniti mišljenje čim je bolje upoznaju. Alena je po prirodi impulzivna osoba, ali je s godinama naučila promišljati o posljedicama i nada se da će uspjeti smiriti tu svoju snažnu osobnost. Njezina se mama prestrašila kada joj je obznanila da ide u Big Brother kuću te joj je dala samo jedan savjet – da skrati jezik! Ana Marković

Ana Marković dolazi iz Bjelovara, a kada bi pisala knjigu, kaže, nazvala bi je 'Blagajnica iz Bjelovara hoće ići na more'. Ističe da joj je dosta konobarenja te da je prava Hrvatica. 'Volim sve što je hrvatsko, a bila sam i u mladeži HDZ-a i rukovala se sa Sanaderom', otkrila je Ana. Bjelovarčanka priznaje kako ima problema sa ženama i smatra ih 'kvočkama' jer vole puno ogovarati. U vezi je tri godine, a nedavno se i zaručila . 'Bog je stvorio muškarca i ženu da imaju djecu, a 'gejeve' ne razumijem i ne poznajem', kazala je Ana. Antonio Orač

Antonio Orač ima 24 godine, a dolazi iz Bjelovara gdje radi kao konobar. 'Dosad sam dao 13 otkaza, ali sada sam puno pametniji i to je sve iza mene. Moji prijatelji misle da sam kreten zato što se volim skidati u kafićima, kupati u fontani', otkriva Orky i dodaje da mu je najgora osobina to što voli popiti. 'Moja loša osobina je to što pijem. Bio sam jednom pijan, zvao taksi i na pola puta zaspao. Dovezao me doma, ali me nije mogao probuditi pa me odveo na hitnu', prepričava jednu od mnogobrojnih anegdota Antonio kojeg su s hitne prebacili na psihijatriju, a prijatelji su ga morali spašavati da tamo ne ostane. Orky je opsjednut tenisicama, a kaže da ne može pronaći normalnu ženu. 'Ne volim žene koje stalno prigovaraju, ne volim da imaju kandže i da te stalno grebu. Lako se zaljubim, tako da postoji vjerojatnost da bih se mogao zaljubiti u kući!', priznaje Antonio. Matija Štainer

Matija Štainer dolazi iz Osijeka, a u Big Brother se prijavio jer misli da je prirodno zabavan te da će gledatelje nasmijavati. Ne voli ljude koji čitaju novine, gledaju vijesti i pričaju 'o svim mogućim glupim temama'. Matiju ljuti kada mu netko pametuje i govori što bi trebao ili ne bi trebao. U kući bi voli živjeti s drugačijim ljudima koji su zabavni, a ne voli agresivce. Nikola Vidović