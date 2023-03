Unatoč svjetskoj slavi: Glumica Zrinka Cvitešić otkrila kako uspijeva ostati na zemlji

Ovih se dana mnogo piše o seriji 'The Power'. Istini za volju, ne priča se toliko o seriji, koliko se priča o glumici Zrinki Cvitešić na čiji je uspjeh ponosna cijela Hrvatska. Koliko je nama važan njezin uspjeh, toliko je i njoj važan uspjeh njezinih prijatelja, što je i pokazala dolaskom na reviju Roberta Severa gdje je otkrila ponešto o novoj ulozi, ali i svojem glumačkom razvoju

'Čovjek je čovjek bio poznat, nepoznat. Ono što jesi je nekako ono što izlazi van i to je ono što ostaje u svemu tome i dosta je važno ostati na zemlji čvrsto tako da sve što dođe u životu može biti jako lijepo, ali ne možeš poletjeti. Prvo, tako sam odgojena, drugo, okružena sam ljudima koji su takvi i koji bi me prvi povukli za rukav da počnem letjeti, tako da, valjda je to zahvaljujući drugim ljudima, eto', rekla je za InMagazin .

Koliko cijela Hrvatska prati Zrinkine uspjehe jasno je iz činjenice da su svi odbrojavali dane do dolaska serije 'The Power' u kojoj naša Zrinka ima značajnu ulogu. Usprkos činjenici što glumi rame uz rame velikim imenima glumačkog svijeta, Cvitešić je zadržala imidž skromne djevojke.

Njezin lik je Moldavka Tatiana Moskalev koja predstavlja vrlo snažan simbol feminizma. Ona simbolizira sve podčinjene žene diljem svijeta koje su spremne moć nad vlastitim životom vratiti u svoje ruke, ne birajući sredstva na putu do samostalnosti i slobode. Pritom njezina uloga jako je hladna, što je, prema riječima Cvitešić, bilo teško za odglumiti.

'Kao prvo, ne mogu se poistovjetiti s aspektom odrastanja bez ljubavi i osjećaja da moji bližnji nisu ponosni na mene jer sam odrastajući imala sve što mi je bilo potrebno. No mogu se poistovjetiti s trenutkom u kojem ti netko uništi snove. Imala sam 11 godina kada je počeo rat u Hrvatskoj. Morali smo napustiti obiteljsku kuću i pet godina živjeti kao izbjeglice. No bila sam borac i odlučila sam da imam dovoljno snage i talenta da bih došla do uspjeha. Moram reći i kako mi je bilo najteže skrivati emocije, biti hladna i zla. Tatiana je na mnoge načine potpuno drugačija od likova koje sam do sada igrala u karijeri', otkrila je naša zvijezda.