U prometnoj nesreći poginula Angie Stone, slavna pjevačica s tri nominacije za Grammy

Lokalna televizija WSFA izvijestila je da se nesreća dogodila oko 7 ujutro te da su bila uključena privatna vozila. Prema informacijama Varietyja, Stone je putovala sa svojim bendom i pratećim vokalima kada se njihov Sprinter prevrnuo, pri čemu je ona jedina smrtno stradala.

Glazbena karijera: Od The Sequence do R&B uspjeha

Rođena kao Angela Brown, Stone je postala prepoznatljivo ime još krajem 70-ih kao članica The Sequence, jednog od prvih ženskih rap sastava. Njihov hit Funk You Up (1980.) kasnije su samplirali Bruno Mars u Uptown Funk i Dr. Dre u Keep Their Heads Ringin'.