U nikad iskrenijem intervjuu Alen Vitasović progovorio i o svojoj borbi s alkoholom

Alen Vitasović , jedan od najpoznatijih glasova hrvatske glazbene scene, za In Magazin , iskreno je progovorio o svojim najtežim danima i o svojoj borbi s ovisnosti o alkoholu.

Pjesma 'Ne moren bež nje' lansirala ga je u zvijezde 1995. godine, ali popularnost je došla iznenada i nije bio spreman na nagli uspjeh. 'Dogodilo se preko noći, nisam bio spreman na tako naglu popularnost, bilo mi je stvarno teško i nisam mislio da ću se moći nositi s time. Iz jednog sela si odjednom u Lisinskom. Sva ta putovanja, izgubljene noći, curice koje vrište, sve me to traumatiziralo. Ja sam bio slomljen čovjek...', iskreno danas priznaje.​

'Ja sam maštao i htio sam da se nešto dogodi, ali ne nekakav Lisinski ili televizija. Nije mi palo na pamet da jedan mali dečko sa sela nešto ostvari. Bilo je puno rada, puno truda, nije to preko noći došlo', prisjeća se skromnih početaka.​

Više od tri desetljeća glazbene karijere, nebrojeni hitovi i prepoznatljiva čakavština učinili su Vitasovića jednim od najpopularnijih glazbenika u Hrvatskoj. Njegov put počeo je još u djetinjstvu - sa sedam godina svirao je harmoniku na svadbama uz oca, a s dvanaest je osnovao svoj prvi bend Ladu.​

Svoje slabosti nikada nije skrivao, a o borbi s alkoholizmom danas govori potpuno otvoreno. 'Meni je samo žao zbog tih perioda alkoholizma, da sam možda neki put nenamjerno povrijedio neke veoma meni drage ljude, a i sebe. Meni je to jako mučno govoriti o tom alkoholizmu, jer alkohol mi je uništio pola života i još ga uništava u neku ruku', emotivno govori glazbenik za In Magazin.​

Vitasović je četiri puta bio na liječenju na otoku Rabu, što naziva 'bijegom iz džungle'. 'Poznavajući sebe, i iz tuđih iskustava, to je tanka nit. Postoji rizik da za pola sata počnem piti i bude svašta. Meni je ovo kronična bolest koja se može kontrolirati i liječiti na određen način. Ja sam liječeni alkoholičar i ne smijem ništa piti', objašnjava svoju situaciju.​

Najviše ga boli što je zbog problema s alkoholom propustio dragocjeno vrijeme s obitelji. 'Najviše je patila moja obitelj, roditelji, žene, a najviše mi je žao moje djece. Trebao sam biti s njima, ali nije me bilo. Pretpostavljam da sam dobar otac, tako mi bar djeca kažu, ali žalim za propuštenim vremenom, sad pokušavam to nadoknaditi, kaže s tugom u glasu.​

Nakon emotivne objave na društvenoj mreži o bivšoj supruzi Eleonori, jasno stavlja do znanja da pomirenje nije na vidiku, ali poštovanje ostaje. Neće biti pomirenja, nismo se ni posvađali daleko od toga, nego žao mi je opet. Eleonora je bila stvarno meni dobra žena, spasila mi par puta čak i život.​

U posljednje vrijeme često se spominje u kontekstu prijateljstva s političarkom Katarinom Peović. 'Katarina je jedna od najboljih ljudi što sam upoznao u životu i jedan moj možda najveći prijatelj trenutno, velika mi je podrška i prijatelji smo i ništa više od toga. Suradnici, sad ćemo snimiti pjesmu i spot', objašnjava njihov odnos.​

Novi početak i povratak na scenu

Unatoč svim životnim izazovima, Vitasović još uvijek vjeruje u ljubav. Vjerujem u ljubav u dvoje, konzervativac sam, da, želim imati ženu i samo nju, u dvoje, poručuje. U novoj dirljivoj baladi 'Pušti me da te volin' s Tatianom Giorgi donosi emotivan duet koji pokazuje da prave emocije i dobra pjesma nikad ne zastare.​

To je stvarno kruna karijere. To je jedan pokazatelj da karijera još postoji, da je Alen još živ i zdrav koliko može, kaže o predstojećem koncertu u Lisinskom.