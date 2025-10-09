U braku su 39 godina i imaju sedmero djece: Znate li tko je suprug Ursule von der Leyen?

Jedna od najutjecajnijih žena Europe, Ursula von der Leyen, 8. listopada je proslavila svoj 67. rođendan, a zanimljivo je da je više od pola života provela uz jednog čovjeka

Ursula von der Leyen upoznala je svog supruga na fakultetu. Zajedno su se nakon završetka studija preselili u Kaliforniju, gdje je Heiko von der Leyen započeo rad na uglednom Sveučilištu Stanford. No, Amerika im nije postala trajno dom - vratili su se u Hannover, gdje je on godinama radio kao sveučilišni profesor. Od 2020. godine, ovaj danas 70-godišnjak je medicinski direktor američke biotehnološke kompanije Orgenesis Inc.

Ursula von der Leyen, jedna od najutjecajnijih žena Europe, u politiku je ušla tek nakon 40. godine. Isprva je studirala ekonomiju u Londonu, ali je odustala i prešla na medicinu. Pet godina radila je kao liječnica. Upravo tijekom studija medicine upoznala je svog budućeg supruga Heika.

Pet namirnica koje čuvaju srce i produžuju život Izvor: Ostale fotografije / Autor: Montaža: Neven Bučević

Ursula i Heiko von der Leyen zajedno imaju sedmero djece, a neposredno prije 60. rođendana Ursula je u razgovoru za Bunte rekla: 'Ponekad mi zastane dah kada pomislim koliko sam sretno živjela. Kad pomislim na muža i djecu, srce mi se ispuni toplinom.' Naglasila je da je obitelj uvijek podržava i uz njih se osjeća prizemljeno. Ursula i Heiko von der Leyen zajedno su gotovo četiri desetljeća i imaju sedmero djece - Davida (1987.), Sophie (1989.), Mariju Donatu (1992.), blizanke Johannu i Victoriju (1994.), Egmonta (1998.) i Graciu (1999.). U proljeće 2021. dobili su prvo unuče.

Ursula von der Leyen sa suprugom Heikom von de Leyenom Izvor: EPA / Autor: LUDOVIC MARIN / POOL





Ursula von der Leyen sa suprugom Heikom von de Leyenom Izvor: EPA / Autor: LUDOVIC MARIN / POOL