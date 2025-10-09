U braku su 39 godina i imaju sedmero djece: Znate li tko je suprug Ursule von der Leyen?

Jedna od najutjecajnijih žena Europe, Ursula von der Leyen, 8. listopada je proslavila svoj 67. rođendan, a zanimljivo je da je više od pola života provela uz jednog čovjeka
Ursula von der Leyen upoznala je svog supruga na fakultetu. Zajedno su se nakon završetka studija preselili u Kaliforniju, gdje je Heiko von der Leyen započeo rad na uglednom Sveučilištu Stanford. No, Amerika im nije postala trajno dom - vratili su se u Hannover, gdje je on godinama radio kao sveučilišni profesor. Od 2020. godine, ovaj danas 70-godišnjak je medicinski direktor američke biotehnološke kompanije Orgenesis Inc.
Ursula von der Leyen, jedna od najutjecajnijih žena Europe, u politiku je ušla tek nakon 40. godine. Isprva je studirala ekonomiju u Londonu, ali je odustala i prešla na medicinu. Pet godina radila je kao liječnica. Upravo tijekom studija medicine upoznala je svog budućeg supruga Heika.
Ursula i Heiko von der Leyen zajedno imaju sedmero djece, a neposredno prije 60. rođendana Ursula je u razgovoru za Bunte rekla: 'Ponekad mi zastane dah kada pomislim koliko sam sretno živjela. Kad pomislim na muža i djecu, srce mi se ispuni toplinom.' Naglasila je da je obitelj uvijek podržava i uz njih se osjeća prizemljeno.
Ursula i Heiko von der Leyen zajedno su gotovo četiri desetljeća i imaju sedmero djece - Davida (1987.), Sophie (1989.), Mariju Donatu (1992.), blizanke Johannu i Victoriju (1994.), Egmonta (1998.) i Graciu (1999.). U proljeće 2021. dobili su prvo unuče.
Djeca su se u međuvremenu odselila, ali obitelj je u stalnom kontaktu putem zajedničke WhatsApp grupe. 'Sve dijelimo kao obitelj. Zajedno se veselimo, tugujemo, navijamo. Ne bih to mijenjala ni za što.'
Političarka, koja od 2019. kao predsjednica Europske komisije oblikuje politiku Europske unije, uživa i u novostečenom miru s mužem. 'Brzo sam otkrila koliko je divno sjediti navečer za večerom samo s mužem.' Nekad su večernji obroci bili bučni i hektični, sada je atmosfera sasvim drugačija. 'Upalimo svijeću, pustimo glazbu. Sada naše obroke slavimo.'