Turska zvijezda serije 'Duhovi prošlosti' o svojim bošnjačkim korijenima i uspješnoj karijeri

Osim po glumačkim, poznata je po odličnim vokalnim sposobnostima. Dala je intervju za turski portal Hurriyet.com i otkrila sve o ulozi u seriji 'Duhovi prošlosti', nasilju nad ženama (o čemu je često podizala glas u Turskoj), ljubavi i navijanju za Bešiktaš.

Vrlo rano ste rano počeli raditi.

Počela sam raditi s 11 godina, a pjevala sam reklamnu pjesmu za jednu marku mlijeka. Nakon 16. godine htjela sam uštedjeti novac za studij. Imala sam poriv stati na vlastite noge. Da, blagajnica, prodavačica... Imam veliko radno iskustvo. Raditi znači učiti o životu. A ja sam vrlo mlada počela skupljati različita iskustva i učiti o životu.

Već ste 10 godina u ovom sektoru. Kako biste opisali ovaj svijet? Je li živahan i lijep kao što se čini?

Zaista se čini živahnim i lijepim?

Nije li takav?

Ne mislim tako. Vrlo je teško ukratko opisati bilo koji svijet. Katkad taj svijet, koji je tako živahan i lijep, sljedeći dan može biti siv i oblačan. No mislim da je to što naš sektor djeluje tako zapravo neka vrsta prodavanja sna. Živimo u vremenu u kojem se ne teži profesiji, nego slavi. Osim toga, sada je vrlo lako postati slavan! Jim Carrey je to vrlo dobro sažeo: 'Nadam se da će jednoga dana svi biti slavni i bogati. Da će ostvariti sve o čemu su sanjali i shvatiti da to nije pravi odgovor.'