Ljepotica koja osvaja male ekrane: Tko je Biran Damla Yilmaz, zvijezda nove turske hit serije 'Nasljednik'?

Turske sapunice odavno imaju vjernu publiku na ovim prostorima, no povremeno se pojavi naslov koji svojom napetošću i slojevitom pričom odskoči od konkurencije. Nova dramska serija 'Nasljednik' napravila je upravo to. Od samog početka emitiranja na Novoj TV ekspresno se uvukla u srca domaćih gledatelja i preuzela vrh ljestvica gledanosti. Uz raskošnu produkciju i napetu priču, posebnu pažnju ukrala je talentirana glumica Biran Damla Yilmaz u ulozi Yildiz

Turske serije već su godinama apsolutni hit na našim prostorima, a nova uspješnica 'Nasljednik', koja se odnedavno prikazuje na Novoj TV, prikovala je gledatelje uz male ekrane. Uzbudljiva priča u prvi je plan izbacila izvrsnu glumačku postavu, a posebno se ističe predivna Biran Damla Yilmaz u ulozi kompleksne i ambiciozne Yildiz Karadaş.

Za one koji prate turske sapunice, njezino je lice itekako poznato, no tko se zapravo krije iza uloge žene koja je zbog tradicije primorana na brak kako bi okončala krvnu osvetu ?

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Nova TV promo, montaža Neven Bučević

Rođena 1997. godine u Istanbulu, Biran je od malih nogu pokazivala sklonost prema umjetnosti. Uz podršku roditelja vrlo rano krenula je razvijati svoje talente, a njezina obitelj inače je usko povezana s filmskom industrijom. Obrazovanje je nastavila na konzervatoriju gdje je brusila svoj glumački talent.

Svoju karijeru pred kamerama započela je vrlo rano, već sa 16 godina. Televizijski debi ostvarila je 2014. godine manjom ulogom u kultnoj seriji 'Sulejman Veličanstveni' te seriji 'Yasak'. No, pravi proboj i status zvijezde donijela joj je uloga Eylül u hit seriji 'Kırgın Çiçekler', koja se emitirala od 2015. do 2018. godine i lansirala je u prvu ligu turskih glumica. Od tada njezina karijera ide samo uzlaznom putanjom. Nanizala je brojne uspješne projekte, među kojima se ističe uloga Kumru Yıldırım u iznimno popularnoj seriji 'Yasak Elma'. Istaknula se i na velikom platnu, posebice glavnom ženskom ulogom u hvaljenom filmu 'Mucize 2: Aşk' iz 2019. godine, u kojem je oduševila kritiku.

Izazovna uloga u 'Nasljedniku' U seriji 'Nasljednik', Biran glumi djevojku čija je sudbina bila određena još u kolijevci. Predana je moćnom agi kako bi se jednog dana udala za glavnog junaka Serhata (İlhan Şen) i time okončala dugogodišnju krvnu osvetu između obitelji. Yildiz nije samo tiha i pokorna žrtva tradicije. Ona je naizgled krhka, ali iznimno ambiciozna i odlučna mlada žena koja godinama sanja o slobodi, obrazovanju i drugačijem životu od onog koji joj je nametnut. Za nju, brak sa Serhatom nije samo pitanje tradicije, već svojevrsna prilika da napokon preuzme kontrolu nad vlastitom sudbinom.

'Bila sam malo nervozna jer mi je to bio prvi put da radim izvan svog rodnog grada. Nikada prije nisam bio u Urfi ili bilo gdje blizu. Činjenica da su me naša producentica, gđa. Gül, i naš redatelj vidjeli u ovom liku i vjerovali da ga mogu uspješno izvesti bila je ogroman faktor za mene. Rad s tako živopisnim likom i tako lijepim ženama također mi je donio veliko uzbuđenje. Činjenica da će se serija snimati u Urfi dodala je malo avanture mom životu. I tako je u započelo uzbudljivo i avanturističko putovanje', izjavila je za Now. Ova ljepotica prepoznatljivih zelenih očiju slovi za jednu od najperspektivnijih glumica svoje generacije u Turskoj. Uz neupitan talent, Biran je za uloge često spremna i na transformacije. Njezin profil na Instagramu prati vojska obožavatelja s kojima rado dijeli trenutke sa snimanja, ali i iz privatnog života, koji vješto pokušava dozirati. Nedavno se u turskim medijima pisalo o njoj zbog kontroverze sa svojim bivšim zaručnikom Abdurrahmanom Aydınom.