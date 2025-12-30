Turneje, katalog i vlastito carstvo: Beyonce ušla u elitni klub glazbenih milijardera

Superzvijezda, Beyonce 2024. je napravila veliki karijerni zaokret i objavila country album koji joj je otvorio nova komercijalna vrata. Donio joj je božićni nastup na poluvremenu NFL utakmice, kao i najprofitabilniju svjetsku koncertnu turneju 2025. godine. Time je Queen Bey priskrbila još jednu prestižnu titulu - postala je milijarderka

Turneja koja je uslijedila nakon izlaska albuma bila je najuspješnija glazbena turneja na svijetu 2025. godine. Nazvana 'Cowboy Carter' prikupila je više od 400 milijuna dolara od prodaje ulaznica te dodatnih 50 milijuna dolara od prodaje promotivnih proizvoda. Trosatna produkcija uključivala je gostovanja njezina supruga, djece i bivših članica benda Destiny's Child.

Turneja je zapošljavala 350 članova tima, opremu vrijednu 100 šlepera i osam teretnih zrakoplova tipa 747 za prijevoz između gradova.

Od zaljubljenosti do rastanaka: Sve ljubavi Nicole Kidman Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević, Profimedia, EPA

Američka zvijezda Beyonce tako se našla u elitnom društvu u kojem se već nalaze Taylor Swift, Rihanna, Bruce Springsteen te njezin suprug Jay-Z, a njezinu neto vrijednost Forbes procjenjuje na 2,5 milijarde dolara. Premda je proširila svoje poslovno carstvo na brend za njegu kose (Cécred), etiketu viskija (SirDavis) i modnu liniju (Ivy Park, ugašenu 2024.), najveći dio njezina osobnog bogatstva i dalje dolazi od glazbe, navodi poslovni magazin. Njezina svjetska turneja 'Renaissance' tijekom 2023. godine priskrbila je 600 milijuna dolara, učvrstivši njezin status jedne od najvećih svjetskih pop ikona.

Jay-Z, Blue Ivy i Beyonce na premijeri 'Mufase' Izvor: Profimedia / Autor: Albert L Ortega / Shutterstock Editorial / Profimedia





Jay-Z, Blue Ivy i Beyonce na premijeri 'Mufase' Izvor: Profimedia / Autor: Albert L Ortega / Shutterstock Editorial / Profimedia