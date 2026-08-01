Troje bjegunaca, tajni pakt i puno humora: Filip Juričić vraća se na male ekrane u novoj seriji 'Slučajna obitelj'

Radnja nove serije prati tri potpuno različita karaktera s teškim životnim pričama. Odbjegli mladoženja, konobarica koja pokušava pobjeći od nasilnog partnera i mladić koji je netom napustio dom za nezbrinutu djecu, svatko od njih bježi od svoje prošlosti. Da bi se spasili i preživjeli opasnost koja im svima prijeti, ovaj nespojivi trojac prisiljen je sklopiti pakt i glumiti sretnu obitelj. Iako se nadaju da će se nakon prolaska oluje mirno razići svatko svojim putem, život za njih ima potpuno drugačije planove .

Gledatelje je u ovu napetu priču uveo vrlo originalan i domišljat promo spot, snimljen ni više ni manje nego na setu omiljene serije 'Kumovi' . U teaseru koji je već zaintrigirao publiku, omiljene Lara i Vesna Gotovac uz koktel prelistavaju vijesti, a Larinu pažnju krade upravo dramatičan naslov o troje ljudi u bijegu. Pravo iznenađenje nastaje kada se novinska vijest pretvori u stvarnost, a pred šokiranom Vesnom i Larom iznenada se ukaže - glavom i bradom odbjegli mladoženja.

Filip Juričić o novoj ulozi

Glavni protagonist ove televizijske avanture, Filip Juričić, otkrio je djelić onoga što nas uskoro čeka pred malim ekranima i potvrdio da će dinamika među likovima biti itekako zanimljiva.

'Životne okolnosti spojit će potpuno različite ljude koji se nalaze u različitim situacijama, ali svima im je zajedničko jedno. Žele pobjeći od života kojim nisu sretni', poručio je proslavljeni glumac. Dodao je kako je ova neobična 'obitelj' igrom slučaja prisiljena lagati kako bi zajedno preživjela. Više detalja o samim zapletima još se čuva u tajnosti.