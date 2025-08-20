Trauma iz djetinjstva odredila život princeze Charlene

Djetinjstvo i traume iz tog razdoblja često oblikuju način na koji osoba doživljava sebe, druge i životne izazove u odrasloj dobi, što dobro zna i princeza Charlene koja se u djetinjstvu suočila s velikom traumom koja je donekle oblikovala njezin put.

Princeza Charlene izrazila je duboku zabrinutost zbog naglog porasta broja utapanja tijekom ljetne sezone , pri čemu je u Francuskoj u lipnju i srpnju zabilježeno 193 smrtnih slučajeva.

Kroz svoju zakladu, osnovanu 2014. godine, posebna se pozornost posvećuje podizanju svijesti o sigurnosti na vodi i prevenciji nesreća. Zahvaljujući tim inicijativama, više od milijun ljudi u 43 zemlje dobilo je podršku i inspiraciju za sigurnije bavljenje sportom i slobodnim aktivnostima.

U novom intervjuu za Ouest-France , bivša olimpijska plivačica otkrila je da ju je utapanje njezina rođaka Richarda u dobi od 5 godina, kada je i ona sama bila dijete, inspiriralo da se zalaže za program provedbe lekcija iz plivanja.

'Richard se utopio u rijeci, vrlo blizu kuće mog ujaka. Imao je samo pet godina. Bilo je to poražavajuće za cijelu našu obitelj. Mislim da takva bol nikada ne nestaje', rekla je princeza Charlene dodajući kako bi učenje plivanja trebalo biti temeljno pravo, baš kao i učenje čitanja.