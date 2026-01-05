Tragično priznanje: Ovo je stvarni uzrok smrti kćeri Tommyja Leeja Jonesa?

Victoria Jones , kći slavnog američkog glumca Tommyja Leeja Jonesa, priznala je da je bila pod utjecajem kokaina prilikom uhićenja nekoliko mjeseci prije nego što je pronađena mrtva na Novu godinu, pišu američki mediji pozivajući se na sudsku dokumentaciju.

Priznala konzumiranje droge

Prema dokumentima do kojih je došao San Francisco Standard, Jones je tijekom policijske provjere 26. travnja 2025. godine šerifovu zamjeniku u okrugu Napa rekla da je konzumirala drogu. Tijekom privođenja policija je u njezinu džepu pronašla plastičnu vrećicu s bijelom tvari za koju se sumnja da je kokain.

Uhićena je zbog sumnje na konzumaciju opojnih droga, posjedovanje kontrolirane supstance i pružanje otpora pri uhićenju. Policijski službenik u izvješću je naveo i da je Jones imala osušenu krv oko nosa.

Iako je u travnju bila uhićena zbog navedenih prekršaja, Jones je na sudu izjavila da se ne smatra krivom.