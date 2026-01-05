Tragično priznanje: Ovo je stvarni uzrok smrti kćeri Tommyja Leeja Jonesa?

Kći Tommyja Leeja Jonesa ranije je priznala da je konzumirala kokain, a s obzirom na prve izvještaje s lica događaja kobne večeri, sve je jasnije da je uzrok smrti bilo predoziranje
Victoria Jones, kći slavnog američkog glumca Tommyja Leeja Jonesa, priznala je da je bila pod utjecajem kokaina prilikom uhićenja nekoliko mjeseci prije nego što je pronađena mrtva na Novu godinu, pišu američki mediji pozivajući se na sudsku dokumentaciju.
Priznala konzumiranje droge
Prema dokumentima do kojih je došao San Francisco Standard, Jones je tijekom policijske provjere 26. travnja 2025. godine šerifovu zamjeniku u okrugu Napa rekla da je konzumirala drogu. Tijekom privođenja policija je u njezinu džepu pronašla plastičnu vrećicu s bijelom tvari za koju se sumnja da je kokain.
Uhićena je zbog sumnje na konzumaciju opojnih droga, posjedovanje kontrolirane supstance i pružanje otpora pri uhićenju. Policijski službenik u izvješću je naveo i da je Jones imala osušenu krv oko nosa.
Iako je u travnju bila uhićena zbog navedenih prekršaja, Jones je na sudu izjavila da se ne smatra krivom.
Problemi sa zakonom
Nekoliko mjeseci ranije, u veljači, policija je intervenirala u njezinu domu nakon dojave o mogućem obiteljskom nasilju. Glasnogovornik šerifova ureda okruga Napa izjavio je da je pozivatelj tada zatražio samo da se incident zabilježi, bez podnošenja kaznene prijave.
Isti navodni oštećenik bio je uključen i u incident u lipnju, kada je Jones ponovno uhićena zbog sumnje na obiteljsko nasilje. Mediji navode da je riječ o njezinu suprugu Naveku Cejasu (44), a i u tom je slučaju Jones izjavila da nije kriva.
Prema pisanju TMZ-a, Jones se u svibnju 2025. suočavala i s optužbama da je u javnosti bila pod utjecajem toluena, kemijske tvari koju Nacionalna medicinska knjižnica SAD-a opisuje kao 'bezbojnu tekućinu karakterističnog mirisa' koja se ponekad zloupotrebljava zbog euforičnog učinka.
Sve ukazuje na predoziranje
Victoria Jones pronađena je mrtva u hotelu Fairmont u San Franciscu oko 3 sata ujutro. Imala je 34 godine. Službeni uzrok smrti još nije objavljen, no američki mediji navode da je navodno konzumirala kokain neposredno prije smrti, a to su govorili i svjedoci kobne večeri.