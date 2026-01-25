Tony Cetinski prisjetio se neprežaljenog Toše: 'Osjećao sam da vidi ono najbolje u meni'

Da je sudbina htjela drugačije, neprežaljeni 'makedonski slavuj' Toše Proeski danas bi slavio svoj 45. rođendan. Iako je od njegove tragične pogibije prošlo više od 17 godina, sjećanje na njega ne blijedi, a posebno je emotivan danas bio njegov veliki prijatelj i kolega Tony Cetinski

Na današnji dan, 25. siječnja, rođen je jedan od najomiljenijih pjevača na ovim prostorima, Toše Proeski. Njegov život i karijera naprasno su prekinuti u stravičnoj prometnoj nesreći kod Nove Gradiške kada je imao samo 26 godina, no trag koji je ostavio u srcima publike, ali i kolega, neizbrisiv je.

Među onima koji redovito čuvaju uspomenu na Tošu je i Tony Cetinski. Dvojac je 2004. godine osvojio regiju hit duetom 'Lagala nas mala', a njihovo prijateljstvo nadišlo je poslovnu suradnju. Tony se i ove godine, na rođendan, prisjetio svog 'brata po duši' objavom koja je mnogima izmamila suze na oči. 'Toše, nedostaješ... Zauvijek tvoj. Potpisujem', započeo je Tony, a zatim u drugoj objavi otvorio dušu opisavši Tošu ne kao zvijezdu, već kao čovjeka rijetke dobrote.

Tony Cetinski i Toše Proeski Izvor: Pixsell / Autor: Miranda Cikotic/PIXSELL





'Toše zauvijek …… Danas se sjećam njega, ne samo kao velikog pjevača, nego kao čovjeka kakav se rijetko rađa. Za mene, Toše nije bio zvijezda s pozornice, nego brat po srcu. Znao je slušati, razumjeti bez riječi i nasmijati čak i onda kad bi mi se činilo da svijet staje.

Kad bi me pogledao, osjećao sam da vidi ono najbolje u meni. Njegova toplina bila je zarazna, a njegova skromnost nešto što te učilo da budeš bolji čovjek. Bio je onaj koji nikad nije prolazio pored tuđe tuge stao bi, pomogao, nasmijao, utješio. I nikad nije tražio ništa zauzvrat. Danas, na njegov rođendan, palim svijeću i pjevam tiho, jer znam da me negdje čuje. Fali mi njegov smijeh, njegova jednostavnost, njegova vjera u ljude. Ali kad čujem njegove pjesme, kao da je opet tu, pored mene, nasmijan i smiren, govori mi: 'Ne tuguj, prijatelju… samo voli.' I tad shvatim, on nikada nije otišao.