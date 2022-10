Tom Cruise u problemu: Zbog prijetnji smrću morao angažirati tjelohranitelje

Nakon što su on i redatelj Christopher McQuarrie primili niz prijetnji smrću od bivšeg djelatnika, 60-godišnji Tom Cruise odlučio se na drastični potez. Zabrinut za vlastitu sigurnost, angažirao je cijeli tim tjelohranitelja koji ga sada prate gdje god ide

On je zvijezda s A liste holivudskih glumaca, no to ne znači da ga zaobilaze svakodnevni problemi ili prijetnje smrću, koje je sada njemu i redatelju Christopheru McQuarrieju uputio bivši djelatnik, odnosno vođa kaskaderskog tima na snimanju 'Nemoguće misije 8'. Bijesan zbog otkaza, dotični je uputio prijetnje smrću, zbog čega su Tom Cruise i McQuarrie dobili tjelohranitelje.