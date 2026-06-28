Tko je samozatajna Šibenčanka koja je osvojila srce Petra Sučića?

Iako je Petar Sučić nakon gola protiv Gane ponovno dospio u središte pozornosti, javnost sada sve više zanima njegova samozatajna supruga Matea, Šibenčanka koja privatni život uspješno čuva daleko od reflektora

Petar Sučić sinoć je sjajnim pogotkom protiv Gane potvrdio status jednog od najzanimljivijih mladih hrvatskih reprezentativaca, no njegova emotivna proslava ponovno je skrenula pozornost i na ženu koja ga prati u najvažnijim životnim trenucima. Riječ je o Matei Sučić, djevojački Rak, samozatajnoj Šibenčanki koja ne pripada svijetu glamura i javnog eksponiranja, ali je zbog veze i braka s mladim nogometašem sve češće pod povećalom javnosti. Za razliku od brojnih partnerica poznatih sportaša, Matea ne gradi prepoznatljiv javni imidž niti privatne trenutke često dijeli s javnošću. Upravo zato svaki detalj o njoj izaziva zanimanje, osobito nakon što je Sučićev pogodak protiv Gane dobio i emotivnu, obiteljsku dimenziju.

Samozatajna Šibenčanka Matea Sučić dolazi iz Šibenika, a prema dostupnim informacijama studira na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Iako je njezin suprug sve prisutniji na velikoj nogometnoj sceni, ona se drži podalje od medijske pozornosti i ne pokušava privatni život pretvoriti u javnu priču. Upravo ta diskrecija jedan je od razloga zbog kojih javnost o njoj zna vrlo malo. Petar i Matea svoju su vezu godinama čuvali od znatiželjnih pogleda, a rijetki zajednički trenuci koje su podijelili na društvenim mrežama odmah su privukli pažnju. Nakon Sučićeva gola protiv Gane mnogi su se ponovno zainteresirali za njihovu ljubavnu priču, koja se dosad razvijala daleko od naslovnica. Par se vjenčao početkom godine na jezeru Como u Italiji, jednoj od najromantičnijih europskih lokacija za vjenčanja. Sudbonosno 'da' izrekli su u bajkovitom okruženju, uz obitelj i najbliže prijatelje, a fotografije s proslave otkrile su elegantnu i intimnu atmosferu.

Matea je tada uz fotografije s vjenčanja podijelila i emotivnu poruku inspiriranu stihovima pjesme 'Srce za vodiča', koju izvode Hana Huljić Grašo i Petar Grašo. 'Ja uzimam srce za vodiča. Ne pitaj, znam, da smo srodna bića. Mr&Mrs Sučić', napisala je. I sam Sučić poznat je po tome da privatnost drži vrlo visoko na listi prioriteta. Za razliku od mnogih mladih sportaša, nema profil na društvenim mrežama, a jednom je prilikom objasnio i zašto mu takav način komunikacije nije blizak. 'Nemam neki konkretan razlog. Ne volim gubiti vrijeme na društvenim mrežama. One su svakako koristan medij, ali možete izgubiti i do pet sati dnevno. Puno više uživam u stvarnom životu. Uvijek smo u središtu pozornosti i okruženi pažnjom medija i novinara. Nakon utakmice ili treninga, moram se opustiti, odmoriti, provesti vrijeme s obitelji. To je glavni razlog zašto nisam na društvenim mrežama', rekao je ranije Sučić.

Njegova potreba za mirom i privatnošću dobro se uklapa u dojam koji javnost ima o Matei. Dok on gradi karijeru na velikoj sceni, ona ostaje njegova tiha podrška, bez potrebe za dodatnim eksponiranjem. Sučić je i ranije otvoreno govorio o svom odrastanju, naglašavajući da su ga oblikovali obitelj, skromnost i život daleko od velikih gradskih kulisa. Rođen je u Bugojnu u Bosni i Hercegovini, a djetinjstvo pamti po malom selu, farmi i svakodnevici koju opisuje s puno topline. 'Odrastao sam u malom selu s obitelji. Imamo malu farmu. Moj otac voli uzgajati krave; imamo ih nekoliko, a kad sam bio mali, ponekad sam mu pomagao musti ih ujutro. Bilo je zabavno. Uživao sam u tom načinu života; mislim da sam imao sretno djetinjstvo. Bio sam jako sretan, cijeli dan sam živio vani. Imali smo i druge životinje. To je dio mog života kojeg ću se uvijek sjećati', ispričao je.

Petar Sučić Izvor: Profimedia / Autor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Petar Sučić Izvor: Profimedia / Autor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

O rodnom mjestu također govori s posebnim emocijama. 'Imam prekrasne uspomene i toliko emocija vezanih za ovo mjesto. Mislim da je to bio važan dio mog života i mislim da sliku grada mogu staviti u svoje prve korake', rekao je. Danas je Sučićev život bitno drukčiji. Nakon Dinama karijeru je nastavio u milanskom Interu, a dobrim igrama izborio je i mjesto među Vatrenima. No unatoč sve većem zanimanju javnosti, dojam je da i dalje ostaje vjeran onome što mu je najvažnije: obitelji, miru i životu izvan nepotrebne buke.