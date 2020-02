Tijekom života zaradio je oko 80 milijuna dolara, a sada je otkriveno kome je Kirk Douglas ostavio veći dio bogatstva

Odrastajući u siromaštvu, holivudska legenda znao je jako dobro kako je to kada nemaš nigdje ničega. Na sreću, on se uspio 'izvući' i zaraditi milijune, no nikada nije zaboravio odakle je potekao, stoga je cijelog svog života donirao mnogobrojnim udrugama, a njegova odluka poštuje se i nakon njegove smrti

Svoje bogatstvo, stečeno zahvaljujući i više nego uspješnoj glumačkoj karijeri, Kirk Douglas uvijek je radio dijelio s potrebitima, a to se nastavilo i nakon njegove smrti. Holivudska legenda preminula je 5. veljače u 104. godini života, a većinu svog bogatstva, koje se procjenjuje na oko 80 milijuna dolara, ostavio je Douglas Foundationu, dobrotvornoj udruzi koju je sam osnovao prije gotovo šest desetljeća.

Neprofitna organizacija donacijama financira dječju bolnicu u Los Angelesu, dječji centar The Kirk and Anne Douglas Childhood Center, ali i daje školarine za one koji si ne mogu priuštiti studiranje i to na St. Lawrence fakultetu. Fondacija su još 1964. godine osnovali Kirk Douglas i njegova supruga Anne Beydens, koja je nakon njegove smrti ostala sama na čelu organizacije.