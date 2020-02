Iako je bio gotovo 70 godina u braku, drugim ženama nije mogao odoljeti, a život su mu obilježili smrt najmlađeg sina, teška nesreća, kao i moždani udar nakon kojeg je morao učiti sve ispočetka

Tužnu vijest, da je u 104. godini života preminuo njegov otac, jedna od najvećih holivudskih zvijezda, svijetu je objavio njegov sin Michael Douglas. Glumačkoj legendi, koji je svoju karijeru stvorio u 'zlatno doba filma', život su obilježili filmovi, ali i žene kojima nije mogao odoljeti, moždani udar, helikopterska nesreća i smrt najmlađeg sina, a iza njega je ostala njegova voljena supruga Anne, s kojom je bio u braku od 1954. godine

'Imam pejsmejker, preživio sam sudar i moždani udar. Znate li što to znači? Da me Bog još ne želi. To je sve', izjavio je svojedobno legendarni Kirk Douglas koji je preminuo samo dva mjeseca nakon što je proslavio svoj 103. rođendan. Tada su mu rođendan došli čestitati njegov unuk Cameron Douglas sa praunučicom, dok su sin Michael Douglas, snaha Catherine Zeta-Jones i njihova djeca čestitke mu uputili iz toplijih krajeva, vjerojatno ni ne sluteći da će mu to biti posljednji rođendan.

Kirk Douglas rođen je kao Issur Danielovitch 9. prosinca 1916. u gradiću Amsterdamu koji se nalazi u američkoj saveznoj državi New York. Njegovi roditelji Bryna i Herschel rođeni su u gradiću Chavusyju. Potkraj 19. stoljeća, kada su emigrirali u Ameriku, taj je gradić bio dijelom Ruskog Carstva, a danas se nalazi u Bjelorusiji. Dolaskom u Ameriku, zbog teškog izgovora prezimena, počeli su ga skraćivati i koristiti Demsky. I dok se njegov otac u Rusiji bavio uzgojem konja, dolaskom u obećanu zemlju morao je sakupljati metal, stare krpe i smeće kako bi mogao prehraniti obitelj. 'Bili smo izuzetno siromašni. Sjećam se, još dok sam bio dječak, svi bismo bili u našoj sobici, a gotovo svaku noć netko bi kucao na vrata i molio za malo hrane. Iako nismo imali dovoljno hrane ni za sebe, moja majka bi uvijek pronašla nešto da im da.' Takav odgoj koji mu je usađen od djetinjstva, da je potrebno pomagati ljudima u nevolji, bila mu je misao vodilja kroz cijeli život. Tijekom godina u Hollywoodu, Kirk Douglas donirao je milijune dolara raznim humanitarnim organizacijama, a otkrio je i kako u dogovoru sa suprugom Anne nakon smrti planira donirati i ostatak stečenog bogatstva koje iznosi više od 80 milijuna dolara.

Kroz odrastanje, budući da je odgajan kao Židov, susretao se s mnogobrojnim osudama, a prvi put ga je upravo zbog vjere pretukao njegov prijatelj u osnovnoj školi, kada je imao samo šest godina. 'Moji sinovi znali su oduvijek da sam Židov, no njima sam dopustio da sami biraju što žele. Jedino što mi je bilo bitno je da izrastu i postanu dobri ljudi koji će pomagati drugim ljudima, jer svrha religije i je da te napravi boljom osobom. Dobra religija je ona koja te uči takvim stvarima', izjavio je svojedobno. Iako su ga mnogi članovi obitelji i prijatelji vidjeli kao rabina te su smatrali da je on idealan za to, Kirk je odlučio krenuti drugim putem. Upisao je fakultet i potom otkrio hrvanje. Bez obzira na to što je u hrvanju bio odličan i gotovo nepobjediv, odmalena je sanjao da će postati glumac. Posljednju riječ u svemu uvijek je imao njegov otac koji mu je bio velik uzor.

A dashing Kirk Douglas, with a gorgeous girl in a gorgeous dress. This is what we all should wear on a date. #MuseMonday Fotografiju objavljuje Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) Pro 5, 2016 u 12:58 PST Ljubav prema glumi bila je jača i od vjere i od sporta

'Moj otac, Bog ga blagoslovio, pogledao je svaki moj nastup. Bio sam stvarno loš i imao sam grozne treme na pozornici, zbog čega je zapravo moj otac bio sretan. Rekao mi je: Grozan si. Srećom nećeš biti glumac. Na kraju, nakon jedne odigrane predstave, pohvalio me: Sine, bio si zaista dobar. I ostalo je povijest. Dobio je stipendiju Američke akademije dramskih umjetnosti, gdje je upoznao Lauren Bacall, pravim imenom Betty Joan Perske, koja je bila zaljubljena u njega, no uvijek su bili isključivo prijatelji. Sve se zaustavilo Drugim svjetskim ratom, kada se Douglas prijavio u vojsku. Iako je silom želio postati pilot, zbog problema s vidom to mu nije uspjelo pa je završio u ratnoj mornarici iz koje je časno otpušten 1944. nakon ozljede u borbi na Pacifiku. Upravo je za vrijeme boravka na brodu na naslovnici časopisa Life ugledao fotografiju glumice Diane Dill, s kojom je svojedobno studirao. Toliko mu se svidjela da je odmah izjavio kako će je oženiti. Rečeno - učinjeno! U braku s Dianom dobio je dvojicu sinova - 1944. Michaela, a tri godine kasnije i Joela. Nastavio je graditi glumačku karijeru, a osoba kojoj je cijeli život ostao zahvalan, jer mu je pomogla u ostvarivanju sna, bila je upravo njegova prijateljica Lauren Bacall.

I dok mu je na poslovnom planu sve išlo uzlaznom putanjom, zbog toga je sve više patio njegov obiteljski život. Nakon sedam godina, brak mu se raspao. No kako je godinama kasnije tvrdila Diana, nisu željeli jedno drugo blatiti i iznositi prljavi veš u javnost, zajedno su dogovorili kako su im djeca na prvom mjestu i da ne žele da pate. 'Michael je uvijek govorio da nam je zahvalan što se nismo blatili u medijima, iako smo vjerojatno oboje to željeli. Tome je pomogao i njegov drugi brak s Anne. Ona je sve olakšala i s njom sam se o svemu mogla dogovoriti, što će moji sinovi u njihovoj kući gledati na televiziji i kada bi trebali ići spavati.' Ipak, izlaskom autobiografske knjige Diane Dill 'In the Wings: A Memoir', Kirk Douglas bio je povrijeđen i silno se naljutio na bivšu suprugu jer ga je opisala kao grabežljivu pticu nezasitna seksualnog apetita.

Ljubav prema lijepim ženama nikada nije krio. 'Bio sam jako zločest dečko. U mom životu je bilo jako puno žena', izjavio je svojedobno. I zaista, na njegovoj listi našle su se neke od najljepših žena Hollywooda, poput Rite Hayworth i Lane Turner. Ipak, donekle se sve promijenilo kada je u Parizu na setu filma 'Čin ljubavi' upoznao tri godine mlađu njemačko-belgijsku producenticu Anne Buydens. Iako se ona isprva opirala njegovu zavođenju, na kraju je popustila, a njihova ljubav i danas traje te mu je upravo ona najvažniji oslonac. U tom dugom braku dobili su još dvojicu sinova - 1955. Petera i tri godine kasnije Erica, a Anne je ostala s njim unatoč tome što ju je godinama varao s drugim ženama. Njoj je jedino bilo važno da joj kaže za svaku ljubavnicu.

U biografiji Kirka Douglasa postoji i jedna crna mrlja. Iako to nikada nije službeno potvrđeno, taj događaj bio je javna tajna u Hollywoodu. Navodno je silovao tada mladu glumicu Natalie Wood koja je nakon svega krvava stigla kući, a njezina majka, umjesto da prijavi događaj policiji, pomogla je Douglasu i njegovim menadžerima da cijeli slučaj zataškaju. Priča se kako je Natalie Wood svaki put kada bi na nekom događaju susrela slavnog glumca počela nekontrolirano plakati.

Bogatu filmsku karijeru narušio je 1996. moždani udar nakon kojeg mjesecima nije mogao govoriti. 'Moždani udar blokirao mi je moć govora. Što jedan glumac koji ne može govoriti može napraviti? Čekati da se nijemi film vrati?' rekao je petnaest godina nakon moždanog Kirk, ali nije želio odustati te je odlazio na vježbe dva puta tjedno. Ipak, sve ga je to uzdrmalo pa je čak pokušao počiniti samoubojstvo. 'Naučio sam da je suicid glup i sebičan potez. Misliš samo na sebe. Nisam ponosan na to. Bio je to trenutak slabosti i kada me cijev pištolja udarila u zub, to me zaboljelo. Zubobolja me spriječila u samoubojstvu.'

Pet godina prije moždanog udara, Kirk je prvi put doživio bliski susret sa smrću, kada se helikopter u kojem se nalazio sudario s malim avionom. Najgori trenutak u životu ipak mu je bio događaj koji se odvio 2004., kada je njegov najmlađi sin Eric pomiješao prevelike količine alkohola i tableta za smirenje i spavanje te od toga preminuo. 'Sa suprugom idem na njegov grob, sjedimo i razgovaramo s njim. Osjećamo da smo mu tako bliže. Nisam bio uz njega i to me proganja. Možda se predozirao kako bih mu ja pomogao, a ja nisam bio s njim', otkrio je Kirk koji se nikada nije prestao kriviti zbog Ericove prerane smrti.

Kirk Douglas glumio je u stotinjak filmova, a neki od njih postali su klasici, poput 'Dvadeset tisuća milja pod morem' (1954.), 'Staze slave' (1957.), 'Obračun kod OK Corrala' (1957.), kao i ‘Spartak' (1960), a tu su još i oni za koje je bio i nominiran za Oscara - ‘Šampion’ (1950.), potom ‘Loše i lijepe’ (1953.) te ‘Strast za životom’ (1956.). Sve to samo dio je njegove bogate filmske karijere koja je započela u 'zlatno doba Hollywooda'. Posljednji film snimio je 2003., 'Sve ostaje u obitelji', a u kojem je glumio sa sinom Michaelom i unukom Cameronom Douglasom.