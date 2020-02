Preminuo je Kirk Douglas, posljednja velika zvijezda Hollywooda

Glumac Kirk Douglas, posljednja velika zvijezda Hollywooda, umro je u srijedu u 103. godini, objavio je njegov sin Michael Douglas

Kirk Douglas je glumio u stotinjak filmova, a neki od njih postali su klasici poput "Dvadeset tisuća milja pod morem" (1954.), "Staze slave" (1957.), "Obračun kod OK Corrala" (1957.) i posebice "Spartak" (1960) angažirani film snimljen u vrijeme lova na komuniste koji je Douglasa učinio svjetskom zvijezdom.

Sin židova izbjeglog iz Rusije, rođen je 9. prosinca 1916. kao Isur Danielovič Demski, u Amsterdamu, gradiću i državi New York.

"S golemom tugom objavljujemo da nas je Kirk Douglas napustio danas u 103. godini. Za svijet, on je bio legenda, glumac zlatnog doba filma (...) ali za mene i za moju braću Joela i Petera bio je jednostavno tata", napisao je Michael Douglas na svojoj stranici Facebooka.

U vrijeme lova na vještice on se zauzeo za to da se u 'špici' filma ispiše i ime scenarista koji je bio na crnoj listi Hollywooda. Njegov angažman protiv makartizma jedan je od njegovih najvećih hrabrih istupa kako je objasnio u svojoj desetoj knjizi naslovljenoj "I am Spartacus".

"Treba se angažirati, najveća američka snaga u inozemstvu je Hollywood", rekao je glumac kada je imao već sto godina i nije prihvaćao predsjednika Donalda Trumpa.

Veliki zavodnik osvajao je mnoge žene, ali je od 1954. živio sa samo jednom, Anne Buydens koju je upoznao u Francuskoj i koja mu je postala druga supruga.

Holivudska legenda pretrpjela je moždani udar 1996., a zatim i srčani udar 2001.