Pisma Kirka Douglasa i njegove supruge Anne Buydens ispričala su najljepšu ljubavnu priču

Njihova priča bila je jedna od najdužih holivudskih veza - brak koji je potrajao 65 godina i kojem je došao kraj samo zato što je Kirk Douglas prošlog tjedna preminuo u 104. godini života. Iza njega je ostala njegova voljena, stogodišnja Anne Buydens

Njihova priča započela je kada je 36-godišnji Kirk Douglas , nedugo nakon razvoda od prve supruge Diane , majke njegovih sinova Michaela i Joela , ali i kratke avanture s talijanskom glumicom Pier Angeli, uputio u Francusku. Budući da je tamo u siječnju 1953. snimao film, bio mu je potreban prevoditelj. Tako je upoznao 33-godišnju Njemicu Anne Buydens , asistenticu redatelja Johna Hustona , koja je još uvijek bila službeno u braku s Belgijcem Albertom Buydensom , iako je to bio brak iz interesa. Naime, Anne je Buydensu obećala da će se udati za njega ukoliko joj on pomogne da pobjegne tijekom rata od nacista.

Kako je rekao, nakon što mu je dala jasno do znanja da nema namjeru imati išta s njim, on se prestao truditi i umjesto toga počeo ju je slušati i upijati sve što govori.

'Kirk je već imao reputaciju i često je sniman u društvu prelijepih žena', otkrila je Anne Buydens , na što se Kirk Douglas nadovezao: 'Bio sam fasciniran s njom čim sam je vidio kako sjedi prekriženih tankih gležnjeva, u elegantnom plavom odijelu. Odmah sam joj ponudio posao, a ona me momentalno odbila. Nisam naviknuo na neuspjehe. No, na kraju je ipak pristala raditi sa mnom, dajući mi jasno do znanja da će naš odnos biti strogo poslovan.'

U to vrijeme, Anne Buydens liječila je svoje slomljeno srce u društvu prijatelja na jugu Francuske. Kada ju je Kirk nazvao i sve joj ispričao, sjela je na vlak i otišla u Pariz. Početkom 1954. Kirk Douglas vratio se u Ameriku, a Anne je ostala u Francuskoj. Tada su počeli redovno pisati jedno drugome pisma, a on ju je od milja zvao Stolz, što na njemačkom znači 'tvrdoglava'.

Jedno od pisama koje mu je napisala dok je radila na Filmskom festivalu u Cannesu objavljeno je u autobiografiji:

'Voljeni moj, svaki trenutak koji smo proveli zajedno još je tako živ i opipljiv. Užasno sam usamljena bez tebe. Dragi, piši mi, zovi me, dođi... Želim biti blizu tebe. Želim da me voliš i iznova voliš. Molim te, trebam te!'

Primivši to pismo, Kirk ju je nazvao i pozvao da dođe kod njega u Los Angeles. Ubrzo nakon toga primio još jedno njezino pismo u kojem mu je jasno opisala koliko je nesretna kada ga nema i koliko ju je usrećio njegov poziv.

'Draga moja Anne, kako te želim vidjeti. Nevjerojatno te volim, ali obuzdajem se. Strah me da ne kažem ili ne učinim nešto krivo, a najvažnija stvar je da dođeš ovdje i legneš pored mene. Nadam se da će ti se svidjeti moja mala kuća i moj iznimno udoban krevet. Jedna njegova polovica nije nikada korištena. Dođi čim prije možeš!'

Pisma su se nakon toga nastavila izmjenjivat, a oboje su nastavili u njima iznositi svoje strahove, samoće i strasti. U travnju 1954. napokon su se sastali u Los Angelesu, no, svatko je imao drugačija viđenja veze. I dok je za Kirka to bila tek romantična, prolazna veza, Anne je bila uvjerena da je on napokon shvatio kako je ona idealna žena za njega i da će je zaprositi. I mjesec dana od njezinog dolaska on nije poduzeo ništa.