POLITIČARI, PJEVAČICE, SPORTAŠI...

Thompsonova nećakinja je zvijezda subotnje špice: Evo koja slavna lica su šetala Zagrebom

L.M.B.

11.10.2025 u 15:29

Lejdi Perković
Lejdi Perković Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Ugodne jesensko jutro brojna slavna lica domaće scene iskoristila su za šetnju zagrebačkom špicom

Među onima koji su plijenili najviše pogledala bila je nećakinja pjevača Marka Perkovića Thompsona, Lejdi Perković, a u elegantnom izdanju isticala se i političarka Martina Dalić.

Slavna lica na špici

Pogledi su plijenila i druga slavna lica domaće scene; centrom je prošetala bivša NBA zvijezda Damjan Rudež, iz svijeta sporta uočen je i Robert Prosinečki, u ležernijem izdanju osvanuo je glumac Dragan Despot, dok je pjevačica Lu Jakelić poglede mamila u efektnom outfitu.

Centrom Zagreba ove su subote prošetala i druga slavna lica domaće scene - u galeriji pogledajte tko je sve bio.

Martina Dalić
  • Lejdi Perković
  • Miran Kurspahić
  • Dragan Despot
  • Martina Dalić
  • Robert Prosinečki
    +27
Špica Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

