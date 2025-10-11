Thompsonova nećakinja je zvijezda subotnje špice: Evo koja slavna lica su šetala Zagrebom

Među onima koji su plijenili najviše pogledala bila je nećakinja pjevača Marka Perkovića Thompsona, Lejdi Perković , a u elegantnom izdanju isticala se i političarka Martina Dalić.

Slavna lica na špici

Pogledi su plijenila i druga slavna lica domaće scene; centrom je prošetala bivša NBA zvijezda Damjan Rudež, iz svijeta sporta uočen je i Robert Prosinečki, u ležernijem izdanju osvanuo je glumac Dragan Despot, dok je pjevačica Lu Jakelić poglede mamila u efektnom outfitu.

Centrom Zagreba ove su subote prošetala i druga slavna lica domaće scene - u galeriji pogledajte tko je sve bio.

