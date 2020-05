View this post on Instagram

Vrijedan, pametan i skroman (osim u znanju i poslovanju). Eto, tako bi opisala Matu Rimca. No, to je ono što uvijek rado ističem - sve uspješne i velike ljude koje sam sretala u svom životu, krasila je ista vrlina - JEDNOSTAVNOST 💕 #concepttwo#terezakesvijaofficial #fun#trenutciopuštanja #croatia