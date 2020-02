Taylor Swift konačno progovorila o vezi s glumcem: 'Zajedno smo donijeli odluku da ćemo našu vezu držati dalje od javnosti'

Na Netflixu je napokon održana premijera dokumentarnog filma 'Miss Americana', o životu jedne od najpoznatijih i najplaćenijih pjevačica današnjice, Taylor Swift, a tek pred kamerama, za potrebe dokumentarca, 30-godišnjakinja je progovorila i o svojoj ljubavnoj vezi s britanskim glumcem

I sam Joe Alwyn sudjelovao je u dokumentarcu, no na način da je bio uz nju, iza kamere. U najavi tako postoje snimke na kojoj ona ljubi njegovu ruku u automobilu, on je grli nakon izvedbe pjesme 'Getaway Car' na koncertu... Inače, ona mu je već posvetila bezbroj svojih pjesama na albumima 'Reputation' i 'Lover', a u ovom mu dokumentarcu pjeva 'Call It What You Want', a u jednom trenutku okreće se prema njemu, dok joj se sa usana čita: 'Volim te'.