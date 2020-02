Iskreno priznanje slavne glazbenice: 'Nisam još spremna na majčinstvo'

Taylor Swift, 30-godišnja glazbena senzacija koja se godinama nalazi na samom vrhu popularnosti, još nije spremna za veliki korak u svojem životu

Inače, na Netlixu se može pogledati dokumentarac o životu i karijeri uspješne glazbenice koja je na sceni još od tinejdžerskih godina.

S godinama je, kaže, postala zrelija i mudrija.

'Postoje određeni dijelovi u mojoj glavi u koje ne zalazim mnogo. Primjerice ne živciram se oko kilograma i svog tijela, oko toga jesam li u trendu, kao ni oko mišljenja drugih ljudi. Ne zanima me misle li da sam cool ili ne, zapravo ne zanima me uopće što misle o meni', objasnila je Taylor te dodala: 'Takve stvari trebate staviti po strani. Mislim da to svatko shvati kako stari, a uz to nadam se i da postajemo nešto mudriji'.

Nadovezala se kako je od mnogo ljudi čula da su 30-e sjajno razdoblje te da se iznimno veseli novom životnom periodu u koji ulazi.