Tajna stara 20 godina: Meryl Streep otkrila da Miranda Priestly uopće nije inspirirana Annom Wintour

Meryl Streep napokon je stala na kraj glasinama starim puna dva desetljeća i otkrila tko je zaista poslužio kao inspiracija za kultnu ulogu ledene urednice Mirande Priestly u hitu 'Vrag nosi Pradu'. Iako su svi godinama bili uvjereni da je riječ o Anni Wintour, prava istina krije se u dvojici slavnih holivudskih muškaraca

Uoči dugoočekivane premijere nastavka hit filma 'Vrag nosi Pradu', koja je najavljena za 1. svibnja, legendarna glumica gostovala je u emisiji 'The Late Show with Stephen Colbert'. Tom je prilikom Meryl Streep priznala da je prepoznatljivi karakter modne diktatorice zapravo spoj osobnosti proslavljenih redatelja Mikea Nicholsa i Clinta Eastwooda, a usput se osvrnula i na nepošten tretman ženskih filmova u Hollywoodu.

Spoj Nicholsa i Eastwooda 'Cijelo sam vrijeme zapravo imitirala Mikea Nicholsa. Da su on i Clint Eastwood imali dijete, to bi bila Miranda Priestly', objasnila je Streep. Istaknula je da je od Nicholsa preuzela specifičan humor i zapovjednički stav na setu, dok je od Eastwooda posudila tihu, ali iznimno moćnu prisutnost.

'Clint nikada nije podizao glas. Govorio bi toliko tiho da su se ljudi morali nagnuti naprijed kako bi ga čuli', prisjetila se oskarovka. Dodala je da je Nichols za ovu tajnu znao i bio oduševljen njome, dok Eastwoodu to još uvijek nije priznala.

Meryl Streep i Anne Hathaway

Modna posveta i kultna plava nijansa Za ovo televizijsko gostovanje Streep nije nimalo slučajno odabrala svoj stajling. Pojavila se u prepoznatljivom džemperu u 'cerulean' plavoj nijansi, direktno odajući počast jednoj od najslavnijih scena i monologa iz originalnog filma u kojoj glumi s Anne Hathaway. Riječ je o dizajnu kreiranom posebno za nju, a taj je modni trenutak dodatno potpalio oduševljenje fanova uoči izlaska drugog dijela. 'Meryl sve učini kultnim. Samo smo se pobrinuli da ova plava nijansa to i opravda', poručila je dizajnerica njezinog džempera Olympia Gayot.

Meryl Streep