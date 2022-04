Svjetski tabloidi, ali i preljubničke veze umalo su joj uništile život: Sienna Miller ponovno je u središtu jednog skandala, ovoga puta sasvim opravdano

Ona je britanska glumica, manekenka, modna dizajnerica, pozamašna je i brojka njezinih naslovnica najprestižnijih i najpoznatijih svjetskih časopisa. Iako je stranice tabloida punila ponajviše zbog ljubavnih veza i preljubničkih afera, Sienna Miller sa novom je serijom ‘Anatomija jednog skandala’ napokon dobila toliko željeno priznanje javnosti, ali i struke

Zahvaljujući ulozi u novoj hit-seriji ‘Anatomija jednog skandala’, u kojem ona i Rupert Friend imaju glavne uloge, Sienna Miller napokon je došla u centar pozornosti i to ovoga puta iz pravog i opravdanog razloga - onoga što radi i što voli. Za 40-godišnjakinju ovo je prvi angažman na malim ekranima nakon dugo vremena, a pozitivne kritike dovoljna su joj potvrda da je ovu priliku dobila sasvim opravdano. Kada je krenula sa svojim pojavljivanjima na crvenim tepisima najprestižnijih holivudskih, ali i svjetskih događanja, Sienna Miller preko noći je postala jedna od najpopularnijih glumica. U njezinom društvu svi su željeli biti viđeni, dizajneri su se ‘trgali’ da upravo njihove kreacije nosi na crvenom tepihu, a kako i ne bi kada je bila svježe, lijepo i mlado lice u Hollywoodu.

Uz sve to njezin istančani modni ukus od nje je već tada napravio modnu ikonu, a uz njezino ime svih se ovih godina povezuje prepoznatljivi stil - boho chic. Sasvim opravdano bila je holivudska miljenica koja je na vrhuncu svoje slave jednostavno iščezla. Rođena je kao Sienna Rosie Diana Miller 28. prosinca 1981. godine u New Yorku, no uz njezino se djetinjstvo povezuje London, budući da je tamo preselila sa samo 18 mjeseci. Njezina majka Jospehine rođena je u Južnoafričkoj republici i bivši je model, koja je svojedobno radila kao osobni asistent Davida Bowieja, a radila je i kao menadžer u najpoznatijoj glumačkoj školi Lee Strasberg Theatre and Film Institue u New Yorku.

Otac Edwin Miller bio je bankar, koji se odlučio na promjenu profesije, pa je postao trgovac kineskim umjetninama. Sienna je odrastala sa sestrom Savannah, a ima i dvoje polubraće, Charlesa i Stephena. Naime, njezini su se roditelji razveli 1987. godine, nakon čega se ona preselila s majkom, koja se godinama borila s karcinomom dojke. Siennin otac nakon razvoda se ženio još čak tri puta te je preselio na Djevičanske otoke. Nakon phađanja Heathfield škole, upisali su je u internat u Ascotu, gdje je započela njezina ljubav prema glumi, a igrala je i lacrosse. Upravo se navodno tamo razvila ta njezina ‘buntovnička strana’, pa je često završavala u kazni zbog pušenja, alkoholiziranja, ali i očijukanja s muškarcima.

Maturirala je sa 18 i potom snimila nekoliko reklama za njemačka bezalkoholna pića, a svu zaradu iskoristila je za ponovnu selidbu u grad gdje je rođena - New York - gdje je potom tri mjeseca pohađala čuvenu glumačku školu. ‘Željela sam postati glumicom od malena, a mogu se pohvaliti i time da sam umalo rođena u kazalištu. Naime, mami su počeli trudovi dok je gledala ‘Orašara’.’ Njezin filmski debi dogodio se 2001. kada je sa Rupertom Everettom i Elle Macpherson glumila u ‘South Kensington’. Nekako u to doba mediji su poludjeli za njom, a paparazzi su je pratili u stopu, ponajviše zbog ljubavnog života kojim je punila stranice tračerskih kolumni i to prvo zbog kratke, ali slatke veze s Orlandom Bloomom.

No da snimi ulogu koja će joj promijeniti život morala je čekati još tri godine. Tada je sa Danielom Craigom snimila ‘Posljednji posao’, a s Judeom Lawom ‘Alfie’. Upravo je uloga u ‘Alfieju’ napravila pravi dar mar u njezinom životu, budući da je ljubav sa malih ekrana sa Judeom Lawom postala prava i u stvarnom. Možda ne bi ništa od toga toliko bombastično bilo, da Jude Law tada nije bio u braku sa Sadie Frost s kojom je imao troje djece. No, Sienna mu je toliko zavrtjela glavom da on nije razmišljao o ničemu osim da bude s njom.

Preko noći su postali jedan od najpoželjnijih holivudskih parova, a čak su se 2004. i zaručili, no, čini se kako je Jude Law od samog početka u sebi imao tu preljubničku narav, budući da je ubrzo otkriveno kako ju je varao s dadiljom svoje djece. Iako je bilo nekoliko pokušaja spašavanja veze, te su čak tri godine nakon prekida pokušali ljubavi dati još jednu šansu, u veljači 2011. shvatili su da jednostavno nisu jedno za drugo. ‘Sve se jednostavno dogodilo krivim redoslijedom. Snimila sam svoj prvi pravi film i tamo susrela Judea, započeli smo vezu i onda se sve krenulo nizati.’

Da nije nikada bila imuna na kolege sa seta govori i njezina kratka afera sa Danielom Craigom, otkrivena tek naknadno, iako se dogodila 2005. kada su snimali ‘Posljednji posao’. Sienna Miller navodno je bila i glavni krivac za raspad veze Leonarda DiCaprija i Gisele Bundchen, a šuškalo se i o njezinim vezama s Haydenom Christensenom, s kojim je snimala ‘Tvornica snova’, ali i Jamiejem Dornanom puno prije negoli je on snimio franšizu ’50 nijansi sive’.

Osam mjeseci provela je sa Jamiejem Burkeom i čak ga je upoznala s roditeljima, a onda su 2008. u javnost procurile nove paparazzo fotografije na kojima se ljubi sa oženjenim Balthazarom Gettyjem. Iz veze s Tomom Sturridgeom, za kojeg je bila isto tako zaručena ima kćerkicu Marlowe, da bi se njezino ime povezalo s Lucasom Zwimerom, koji ju je isto bio zaprosio, no ljubav nije imala budućnost.

2011. godina za nju je bila itekako turbulentna budući da su joj tada britanski tabloidi hakirali mobitel i počeli s objavljivanjem njezinih intimnih fotografija, što joj je umalo uništilo život. Ona ih je odlučila tužiti i tužbu je dobila, kao i odštetu od 100 tisuća funti, no sve joj je ostavilo teške psihičke traume budući da je primala i prijetnje smrću ukoliko ne odustane od sudskog postupka. ‘Njihovo me ponašanje slomilo, oštetilo moj ugled i natjeralo me da optužim svoju obitelj i prijatelje za prodaju informacija koje su me katapultirale u stanje intenzivne paranoje i straha. Oni su mi umalo uništili život.’