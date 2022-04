O njoj se naveliko govori: Brazilsku senzaciju Anittu nazivaju nasljednicom Shakire, a sad je spremna pokoriti svjetsku glazbenu scenu

Glazbom se bavi već cijelo desetljeće, a sada je Anitta spremna za ono na čemu radi od samog početka snimajući pjesme i na engleskom - proboj na svjetsku glazbenu scenu. Kolege u Brazilu odavno su joj najveći vjetar u leđa, njezin talent prepoznala je i Miley Cyrus, čija je bila gošća na koncertu, a nakon nastupa na Coachelli, čini se da će vatrenoj Anitti samo nebo biti granica

No oca, ali i sebe, iznenadila kada je s 20 godina izdala prvi album nakon kojeg je postala jedna od najvećih brazilskih zvijezda.

Anittin talent prepoznat je u najranijoj dobi, kada je kao osmogodišnjakinja pjevala u crkvenom zboru crkve sv. Lucije u Rio de Janeiru, i to na nagovor bake i djeda po majčinoj strani. Kada je imala 11 godina, uz dopuštenje obitelji, odlučila je naučiti engleski jezik pa je upisala školu, a naknadno je uzimala i satove plesa. Sa samo 16 godina završila je tečaj za tajnicu, a godinu kasnije odlučila je ostvariti svoj san i postati pjevačicom. Iste godine osvojila je nagradu 'Revelation of Music’.

‘Svaki dan bila je drugačija. Mogla je biti romantična, senzualna, pametna i luda i sve to u istom trenutku. Muškarci su oduvijek željeli definirati žene i smjestiti ih u kućice ‘za udaju’, ‘za izlaske’ i slično. No ja mogu biti sve to’, rekla je Anitta te je isprva pjevala funk cariocu i baile funk, vibrantni ritam koji se proširio Rio de Janeirom 80-ih godina među radničkom klasom i pretežno crnačkom populacijom.

Isprva je, priznaje, gnjavila svakog koga bi stigla i molila da pjeva na raznim događanjima, ali i na zabranjenim okupljanjima. Riječ je o proibidama koje su se odvijale početkom 2000-ih, a policija je smatrala da su takva događanja leglo za nasilje bandi i počela je uz silu gasiti ih po favelama Rio de Janeira, sve pod krinkom da je to potrebno za javnu sigurnost.

Američko tržište za nju je tek još jedna stepenica u karijeri, zadnja granica koju mora srušiti. To bi se moglo dogoditi nakon nastupa na popularnoj Coachelli, jer je angažirana na oba vikenda poznatog glazbenog festivala, a uz sve to svjetlo dana napokon je ugledao njezin novi album ‘Versions of Me’ snimljen na čak tri jezika - engleskom, španjolskom i portugalskom - ujedno njezin prvi otkako je 2021. potpisala za Warner Records.