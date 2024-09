Svi su ludi za serijom 'Kaos': Već danima je najgledaniji naslov na Netflixu

Zeusov lik prikazan je kao pun nepovjerenja, a dok se on bori sa svojim strahom od propadanja, ostatak njegove obitelji spletkari i pada na svoj način. Zeusovu lukavu ženu Heru glumi Janet McTeer, a butovnog sina Dioniza Nabhaan Rizwan. Također, u seriji se pojavljuju i David Thewlis kao Had i Cliff Curtis kao Posejdon.

KAOS | Official Trailer | Netflix

'Što više budete gledali seriju, nadamo se da ćete se više bojati. Zato što shvaćate njegovu moć i što može učiniti, a to je jednostavno fantastično', rekla je McTeer dodavši kako će bogovi u ovoj seriji učiniti baš sve za vlastito zadovoljstvo ne mareći za to što to može učiniti ljudima ili Zemlji.

Koliko je serija dobra, pokazuje činjenica da je već danima na vrhu top ljestvice, ali i kritike koje je zaradila.

'Osam epizoda prepuno je akcije, šala (koliko god događaji potamnili kako idemo dalje) i dražesnih nota. Ogromna grupa likova raspoređena je bez ijednog koji se osjeća nerazvijenim ili nepotrebnim, a Covell ih koristi da ispituje što znači biti čovjek, imati moć, biti očajan, imati slobodnu volju ili ne', rekli su iz The Guardiana.