Svi se pitaju isto: Zašto su Harry i Meghan zapravo došli u Australiju

Princ Harry i Meghan Markle u Australiji su odradili glamuroznu, ali kontroverznu turneju koja više nalikuje pažljivo režiranom PR-u nego povratku kraljevskim dužnostima

Je li posjet princa Harryja i Meghan Markle Australiji bio tek još jedna dobro režirana PR epizoda ili pokušaj da ponovno izgledaju kao ‘radni’ članovi kraljevske obitelji? Četverodnevna turneja prepuna glamura, zatvorenih događanja i skupih ulaznica ostavila je više pitanja nego odgovora. U australskom slengu takav bi se posjet mogao opisati kao ‘Claytons turneja’ – zamjenska, lažna verzija nečega autentičnog. Izraz potječe iz kampanje za bezalkoholno piće iz 70-ih i 80-ih, koje se reklamiralo kao ‘piće koje pijete kad ne pijete’. Upravo tako mnogi danas vide i Harryja i Meghan: jesu članovi kraljevske obitelji, ali ovo nije bila kraljevska turneja. Nešto je tu očito drukčije.

U zraku iznad Sydneya, uz miris oceana, princ Harry – najpoznatiji ‘rezervni’ član britanske monarhije – zajedno s Meghan zaključio je posjet koji je uključivao sve, od razgovora o mentalnom zdravlju do pojavljivanja u emisiji MasterChef Australia. No, dok su govorili o važnim društvenim temama, paralelno su promovirali vlastite projekte, sudjelovali na luksuznim wellness događanjima i pojavljivali se na ekskluzivnim večerama s cijenom ulaznice od oko 3000 dolara. Javnost se s pravom pitala: tko točno plaća ovaj posjet i zašto su uopće došli? Brand prije svega Profesorica Lauren Rosewarne s University of Melbourne tvrdi kako je odgovor prilično jednostavan: riječ je o jačanju osobnog brenda. 'Primarni način mjerenja uspjeha ovog posjeta jest je li pomogao njihovom brendu’, kaže Rosewarne. ‘Oni više nisu ‘radni’ članovi kraljevske obitelji, pa Australiju posjećuju kao pojedinci i kao par.’ I dok su troškovi dodatne policije pali na teret poreznih obveznika, organizatori su izbjegavali velika javna okupljanja – vjerojatno kako bi smanjili troškove i izbjegli nepredvidive reakcije publike.

Princ Harry i Meghan Markle Izvor: Profimedia / Autor: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia



Od euforije do mlakog dojma Situacija je danas bitno drukčija nego 2018., kada su Harry i Meghan prvi put posjetili Australiju kao novopečeni supružnici. Tada su ih dočekale mase, politički vrh i oduševljena javnost. Harry je kasnije priznao da je taj posjet izazvao napetosti u palači jer je Meghan ‘oduševila publiku’, što je usporedio s turnejom njegovih roditelja, Prince Charles i Princess Diana, 1983. godine. No danas, kaže stručnjakinja Giselle Bastin, tog sjaja više nema. ‘Tada su predstavljali novo poglavlje, budućnost Windsora. Danas je iza njih niz sukoba i nezadovoljstva, a taj celebrity sjaj je izblijedio’, objašnjava. Skupe karte, krivi tajming Meghan je tijekom posjeta bila glavna zvijezda trodnevnog retreata ‘Her Best Life’ u Sydneyju. Ulaznice su koštale i do 3199 australskih dolara, a uključivale su i zajedničko fotografiranje. Istodobno je promovirala svoj brend As Ever, opisan kao ‘više od brenda’, s ponudom džemova, začina i svijeća. No Bastin smatra da tajming nije pogođen. ‘Ne čitaju atmosferu. Prodavati karte od 3000 dolara za wellness retreat u ovakvom globalnom kontekstu djeluje promašeno’, kaže.

Meghan Markle Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Podijeljene reakcije Reakcije javnosti bile su, blago rečen, podijeljene. Dok jedni smatraju da par koristi Australiju kao ‘bankomat’, drugi ih brane. 'Čula sam da je sve to samo PR, ali nije. On je stvarno zainteresiran za mentalno zdravlje muškaraca’, rekla je jedna obožavateljica tijekom Harryjeva posjeta lokalnom nogometnom klubu. S druge strane, kritike su glasne. Mnogi ih vide kao oportuniste koji žive od slave stečene upravo zahvaljujući obitelji koju često kritiziraju. Rosewarne upozorava da je percepcija složena. ‘Ljudi vole Harryja jer su ga gledali kako odrasta i jer su voljeli njegovu majku. Meghan, s druge strane, izaziva podjele – zbog toga tko je i što predstavlja’, kaže.

Princ Harry i Meghan Markle Izvor: EPA / Autor: JOEL CARRETT





