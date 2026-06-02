PODRŽAO PRIJATELJA

Svi se pitaju gdje je Meghan: Princ Harry iznenadio solo dolaskom na proslavu u Los Angelesu

E. K.

02.06.2026 u 21:35

Princ Harry
Princ Harry Izvor: EPA / Autor: Stringer
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Princ Harry pojavio se na jednom događaju gdje je podržao novu kuharicu svog bliskog prijatelja Joséa Andrésa

Slavni španjolski chef José Andrés, koji je ranije za medije istaknuo kako princa Harryja i Meghan Markle smatra bliskim prijateljima, imao je poseban razlog za slavlje.

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Njegova nova kuharica 'Spain My Way: Eat, Drink, and Cook Like a Spaniard' službeno je proglašena bestselerom New York Timesa, a na svečanoj promociji u Los Angelesu neočekivano se pojavio i sam vojvoda od Sussexa.

Svečano događanje održano je restoranu smještenom u hotelu Conrad Los Angeles. Princ Harry (41) stigao je bez supruge Meghan Markle kako bi osobno pružio podršku dugogodišnjem prijatelju. Među uzvanicima koji su uživali u španjolskim delicijama bila su i brojna poznata lica, uključujući Mariju Shriver, Kyru Sedgwick, Tylera Jamesa Williamsa te slavne chefove Wolfganga Pucka i Roya Choija.

Bliski prijatelji

Zanimljivo je da je knjiga puštena u prodaju 19. svibnja, točno na osmu godišnjicu braka princa Harryja i Meghan Markle, a opisana je kao 'živopisna zbirka najomiljenijih recepata Joséa Andrésa iz njegove domovine'. Gosti su tijekom večeri uživali u biranim španjolskim vinima, šampanjcu i autorskim zalogajima poput tatarskog biskvita od kapica (scallop crudo), kroketa, iberijskog pršuta te tradicionalne španjolske tortilje s kavijarom.

Princ Harry i Meghan Markle
  • Princ Harry i Meghan Markle
  • Princ Harry i Meghan Markle
  • Princ Harry
  • Princ Harry
Princ Harry Izvor: EPA / Autor: DEAN LEWINS

Prijateljstvo vojvode i vojvotkinje od Sussexa s 56-godišnjim uglednim ugostiteljem i humanitarcem traje već godinama. Neprofitna organizacija World Central Kitchen bila je prvi službeni partner njihove zaklade Archewell Philanthropies, koju su osnovali nakon povlačenja s kraljevskih dužnosti 2020. godine.

Podsjetimo, par je blisko surađivao s Andrésom i tijekom siječnja 2025. godine, kada su pomagali u saniranju posljedica razornih šumskih požara u Kaliforniji, osobno dijeleći hranu i potrepštine stradalima u Pasadeni.

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'Smatram ih prijateljima. Svjestan sam da su pod stalnim povećalom javnosti – ne samo u Americi, već i u Britaniji. Ono što vam iz prve ruke mogu reći jest da oni nemaju nikakvu obavezu raditi sve to, ali su odlučili pomagati', izjavio je tada Andrés za People.

Suradnja se nastavila i na ekranu. Slavni chef gostovao je u drugoj sezoni Netflixove serije 'S ljubavlju, Meghan', koja je premijerno prikazana na Netflixu u kolovozu 2025. godine. U jednoj od epizoda, dok su zajedno kuhali, Meghan je otkrila i jedan zabavan detalj iz privatnog života, našalivši se na račun suprugova ukusa za hranu.

'Znaš li tko ne voli jastoga? Moj suprug', otkrila je Meghan kroz smijeh. 'I svejedno si se udala za njega?', našalio se Andrés, što je nasmijalo vojvotkinju.

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