Svi se pitaju gdje je Meghan: Princ Harry iznenadio solo dolaskom na proslavu u Los Angelesu

Princ Harry pojavio se na jednom događaju gdje je podržao novu kuharicu svog bliskog prijatelja Joséa Andrésa

Slavni španjolski chef José Andrés, koji je ranije za medije istaknuo kako princa Harryja i Meghan Markle smatra bliskim prijateljima, imao je poseban razlog za slavlje.

Njegova nova kuharica 'Spain My Way: Eat, Drink, and Cook Like a Spaniard' službeno je proglašena bestselerom New York Timesa, a na svečanoj promociji u Los Angelesu neočekivano se pojavio i sam vojvoda od Sussexa. Svečano događanje održano je restoranu smještenom u hotelu Conrad Los Angeles. Princ Harry (41) stigao je bez supruge Meghan Markle kako bi osobno pružio podršku dugogodišnjem prijatelju. Među uzvanicima koji su uživali u španjolskim delicijama bila su i brojna poznata lica, uključujući Mariju Shriver, Kyru Sedgwick, Tylera Jamesa Williamsa te slavne chefove Wolfganga Pucka i Roya Choija. Bliski prijatelji Zanimljivo je da je knjiga puštena u prodaju 19. svibnja, točno na osmu godišnjicu braka princa Harryja i Meghan Markle, a opisana je kao 'živopisna zbirka najomiljenijih recepata Joséa Andrésa iz njegove domovine'. Gosti su tijekom večeri uživali u biranim španjolskim vinima, šampanjcu i autorskim zalogajima poput tatarskog biskvita od kapica (scallop crudo), kroketa, iberijskog pršuta te tradicionalne španjolske tortilje s kavijarom.

Princ Harry Izvor: EPA / Autor: DEAN LEWINS





Princ Harry Izvor: EPA / Autor: DEAN LEWINS

Prijateljstvo vojvode i vojvotkinje od Sussexa s 56-godišnjim uglednim ugostiteljem i humanitarcem traje već godinama. Neprofitna organizacija World Central Kitchen bila je prvi službeni partner njihove zaklade Archewell Philanthropies, koju su osnovali nakon povlačenja s kraljevskih dužnosti 2020. godine. Podsjetimo, par je blisko surađivao s Andrésom i tijekom siječnja 2025. godine, kada su pomagali u saniranju posljedica razornih šumskih požara u Kaliforniji, osobno dijeleći hranu i potrepštine stradalima u Pasadeni.

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