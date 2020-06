Sve je više hrvatskih i glumaca iz regije koji ostvaruju uspjeh u stranim serijama

Bez obzira na veličinu i značenje uloge, naši umjetnici ne propuštaju priliku pohvaliti se svojim uspjehom na stranom tržištu. Malo je onih međutim kojima je pošlo za rukom da u inozemnoj industriji ne zaigraju nešto, a da to u slučaju glumaca nije balkanski ili ruski mafijaš, odnosno - u slučaju glumica - ruska prostitutka

Sve je počelo s možda i najvećim glumcem s ovih prostora, a sigurno najpoznatijim u Hollywoodu i ostatku svijeta. Rade Šerbedžija odglumio je brojne uloge za pamćenje u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji te se pojavio u vrlo popularnim serijama '24', 'CSI Miami' i 'Downton Abbey'.

Jedan od najnovijih primjera uloga glumaca s ovih prostora u stranim serijama ona je Predraga Bjelca, srpskog glumca koji se pojavio u petoj epizodi treće sezone serije 'Ubijanje Eve' ('Killing Eve') kao Grigorij, očuh ubojice Villanelle. 'Bila je velika čast igrati u ovoj planetarno popularnoj, gotovo kultnoj seriji', izjavio je za srpske medije. Mlađe generacije možda neće prepoznati njegovo ime, ali čak i ako nisu gledali neke od kultnih filmova, kao što su 'Kako je propao rokenrol' ili 'Kad porastem biću kengur', znaju njegovo lice.

Bjelac je u svjetski poznatoj franšizi 'Harry Potter' postigao velik uspjeh igrajući Igora Karkaroffa, a hrvatska publika ga pamti po seriji 'Pogrešan čovjek'. Igrao je i u serijama 'Warriors', 'The Fury', 'Specialisté', 'Borgia', 'Major Case Squad', 'Spackovi v síti casu', 'Poste restante', 'At zijí rytíri!', 'The Good Neighborhood', 'The Fixer', 'Spooks', 'Children of Dune', 'The Immortal', 'The Fortunate Pilgrim'...

Iako se na Netflixu prikazuje već četvrta sezona španjolske serije 'La Casa de Papel', poznatija kao 'Money Heist', mnogi su je u Hrvatskoj počeli pratiti tek nedavno, kad se u njoj pojavio naš glumac Luka Peroš. Igra Marseillea i u seriju je ušao u trećoj sezoni te je izjavio da mu je to uvjerljivo najteža uloga s kojom se susreo. 'Nisam mislio da će uloga Marseillea imati tako malo teksta, što je izazov jer trebaš glumiti bez puno govora', kaže glumac, a inače izbjegava izjave za hrvatske medije. Domaćoj javnosti poznat je i kao bivši zaručnik prerano preminule umjetnice Ivane Popović. Gledateljstvo ga se sjeća po ulogama iz serija 'Zlatni dvori', 'Larin izbor', 'Mamutica', 'Bitange i princeze', 'Odmori se, zaslužio si' i 'Vila Maria'. Peroš je jedan od malobrojnih hrvatskih glumaca koji je dosad glumio na čak osam jezika, od kojih šest i govori. Posljednjih sedam godina živi u Barceloni, u kojoj je snimio nekoliko filmova i serija, od 'Leptira', u kojem glumi zloglasnog Santinija, šefa zatvorskih čuvara, preko 'El fotógrafo de Mauthausen' i 'Drvo krvi', pa sve do filma 'Mientras dure la guerra'.

Već je svima poznato to da se Šibenčanin Goran Višnjić proslavio upravo ulogom u seriji. Pridružio se ekipi 'Hitne službe' na kraju 1999. godine, na snimanju šeste sezone, kao doktor Luka Kovač. Vrlo brzo nakon toga postao je glavnim glumcem serije i to je do sada jedno od njegovih najvećih glumačkih ostvarenja. Među ostalim glumio je u miniseriji 'Spartacus' (2004.) redatelja Roberta Dornhelma i producenta Teda Kurdyja, rađenoj prema knjizi, istog imena, Howarda Fasta. Imao je jednu od glavnih uloga u ne pretjerano dobro prihvaćenoj seriji 'Extant' te jednu od glavnih uloga (negativca) u znanstvenofantastičnoj drami 'Timeless', kao i u seriji 'Crossing Line', u kojoj je glumio uz bok Donalda Sutherlanda i Elizabeth Mitchel. Bio je i u serijama 'Red Widow' i 'BlackBoxTV' te miniseriji od četiri epizode 'Pan Am'. U seriji 'Leverage' glumio je kriminalca kojeg žele smaknuti, a nastupio je i u znanstvenofantastičnoj seriji 'The Deep', u NBC-jevom 'This Is Us', 'Dollfaceu', 'Santa Clarita Dietu' te 'Doctoru Who'.

Goran Bogdan ostvario je više uloga u stranim serijama. Glumio je u britanskoj 'The Last Panthers' te odličnoj američkoj seriji 'Fargo', kao i u 'Morning Changes Everything', 'Ransom' i 'Neighbors Forever'. U posljednje vrijeme završio je osmu sezonu HBO-ove i Skyove serije 'Strike Back'. Ranije je izjavio da mu je kao glumcu svejedno snima li u Hrvatskoj, Srbiji, Americi ili Engleskoj jer ide ondje gdje se nude dobre uloge. 'Žao mi je što je proizvodnja serija u Hrvatskoj u velikoj stagnaciji. Jedno vrijeme to je izgledalo jako dobro, a u posljednjih pet godina sve je nekako stalo. To je velika šteta jer ima mnogo priča koje vrijedi ispričati', izjavio je nedavno za Novi list.

Još jedan naš Goran bilježi inozemnu slavu. Ona Gorana Navojca krenula je uzlaznom putanjom prije osam godina, kada je zaigrao u holivudskom blockbusteru 'Nemoguća misija - Protokol duh' s Tomom Cruiseom. Uslijedili su angažmani u britanskoj seriji 'The Durrels', američkoj 'Romanoffs' te u 'Spielmacheru'i 'McMafiji'. Pojavio se i u miniseriji 'Dig', BBC-jevoj 'The Game' te 'Crossing Linesu' na NBC-ju.

Rođen u Srbiji, posljednjih pet godina Miloš Biković, osim u regiji, doživljava popularnost u Rusiji. U filmografiji ima već 13 ruskih filmova. Dobio je glavnu ulogu Sergeja Kirsanova Dvinskog u seriji 'Krila imperije' (Krylya Imperii), a među ostalim se pojavio u serijama 'Hotel Grand', 'Kuhinja' i 'Hotel Eleon'.

Domaća publika pamti beogradskog glumca Stefana Kapičića po ulogama u serijama 'Larin izbor', 'Stela' i 'Zora dubrovačka'. Kad je riječ o inozemnim serijama, glumio je u više njih, kao što su 'The Event', '24', 'Love, 'Death & Robots', 'Better Call Saul', 'Counterpart', 'Numb3rs' i 'The Unit'. 'Vjera u sebe i da nikad ne posumnjate. Da nakon svakog 'ne' na audiciji krenete ispočetka, da ostavite ego po strani i da se borite dalje. Krajnja nagrada toliko je velika da se vrijedi žrtvovati i boriti do samoga kraja. U takvim trenucima često sam se vodio riječima F.M. Dostojevskog: 'Pao je kao dječak, ustat će kao borac'', izjavio je svojedobno na temu uspjeha u Hollywoodu za Glas Slavonije.

Radivoje Raša Bukvić izgradio je uspješnu karijeru u Europi i Hollywoodu, ali u Srbiji je tek nedavno dobio prvu glavnu ulogu u 'Besi', seriji po kojoj ga prepoznaje i hrvatska publika. Prije toga imao je više uloga u inozemnim serijama kao što su 'Braquo', 'Cannabis', 'Genius' i 'La cour des grands'.

Srpski glumac Nikola Đuričko, koji se prošle godine preselio u Hollywood, dobio je ulogu u jednoj od najpopularnijih serija. Kako sam tvrdi, 'dobio je srednje važnu ulogu' u četvrtoj sezoni Neflixove serije 'Stranger Things'. Riječ je o američkoj nadnaravnoj SF horor seriji izašloj 15. srpnja 2016. godine. Radnja joj je smještena u 80-e, u gradić u Indiani, a glavni likovi su djeca. Đuričko je svoju inozemnu karijeru počeo graditi još glavnom ulogom u redateljskom prvijencu Angeline Jolie 'U zemlji krvi i meda', u kojoj je glumio vojnika Darka koji se tijekom rata u Bosni zaljubi u muslimanku. Ostvario je uloge i u serijama 'Genius', 'Legends', 'The Last Panthers' te 'Rex: A Cop's Best Friend'.