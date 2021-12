Sve je pod povećalom: Jeste li i vi primijetili ovaj propust u Netflixovom filmu o kojem svi pričaju?

Trebalo je svega nekoliko dana od premijernog prikazivanja filma 'Ne gledaj gore' na Netflixu da oštro oko jednog gledatelja uoči malu grešku u montaži, koja je brzo postala hit na društvenim mrežama

Mišljenja o filmu su podvojena - i dok jedni s oduševljenjem prepričavaju svaku scenu, drugi ne kriju razočaranje. No, u ovoj temi to nije priča, već greška koja se potkrala u montaži, a koja je zapela za oko oštrom oku jednog gledatelja.

U samo nekoliko dana od premijere filma, koji je okupio velike zvijezde današnjice ( Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Leonarda DiCaprija i Jonaha Hilla ), jedan korisnik TikToka, pod imenom Ben Köhler (@sightpicture) podijelio je na svom profilu kratki isječak iz filma koji do tog trenutka vjerojatno nitko nije ni primijetio.

Riječ je o jednoj od scena, koja se nalazi na 1:28:10 i u kojoj se može vidjeti cijela filmska ekipa i kamere kako stoje. Iako je to jedva primjetno golom oku, Benu Köhleru to nije promaklo, pa je uz to napisao: 'Vjerojatno su mislili da nitko neće primijetiti.'