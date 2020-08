Stjepan Hauser javlja da je na medenom mjesecu sa svojom ljubavi

U posljednje vrijeme svojim fanovima se javljao snimkama i fotografijama na kojima svira, a sada ih je opet odlučio malo zabaviti. Opis videa iz Budimpešte gdje trenutno boravi je vrlo znakovit

Najpoznatiji hrvatski glazbenik i član dua '2Cellos' već nekoliko dana uživa u Butimpešti gdje boravi u studiju ali i uživa u luksuznom hotelu. Upravo odande pokazao je video snimku sa opisom 'medeni mjesec sa svojom ljubavi'. Pozira u kućnom ogrtaču, no nije poznato tko je 'iza kamere'.

Upravo u Budimpešti u Muzeju lijepih umjetnosti i uz pratnju orkestra je snimio spot za 'Clarinet Concerto (Mozart)' kojeg je nedavno predstavio. Prostor podsjeća na unutrašnjost Doma hrvatskih branitelja gdje su on i Luka Šulić kao 2Cellos snimili svoj prvi hit 'Smooth criminal' i kasnije 'Every drop is a waterfall'.