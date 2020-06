Svoj 34. rođendan obilježit će na poseban način: Nakon koncerta u praznoj Areni, Stjepan Hauser zasvirao i na slapovima Krke

Samo su četiri dana preostala do 34. rođendana jednog od najpoznatijih violončelista, našeg Stjepana Hausera, a jedno je sigurno - ove će se proslave itekako sjećati, budući da je nakon koncerta kojeg je održao u praznoj pulskoj Areni, sada zasvirao na bajkovitim slapovima, a kako je to izgledalo moći će se pogledati na njegovom službenom YouTube kanalu

'Alone, Together - from Krka Waterfalls', naziv je posebnog rođendanskog nastupa sa slapova Krke, koji će se u ponedjeljak, 15. lipnja, s početkom od 20 sati, emitirati na službenom YouTube kanalu Stjepana Hausera.

Napravljeno kao nastavak njegovog projetka 'Alone, Together - from Arena Pula', kada je u travnju nastupio sam u praznoj pulskoj Areni i posvetio ga svima koji su radili na prvoj liniji u jeku pandemije koronavirusa, ovoga je puta odlučio sa svojim obožavateljima, na svoj način, obilježiti svoj 34. rođendan.

Ovo je idealna prilika da se uživa u ljepotama Krke i njezinih slapova, kao i u klasičnoj glazbi koju Hauser izvodi na svojem violončelu, a u koje će uklopiti i djela objavljena na hvaljenom albumu 'Classic'. Koncertom sa slapova Krke Stjepan Hauser će još jednom i napraviti najbolju moguću reklamu za Turističku zajednicu Hrvatske, budući da njegove izvedbe ostavljaju bez riječi milijune diljem svijeta.