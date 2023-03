Steven Spielberg ima svoju teoriju o izvanzemaljcima: 'Što ako smo to zapravo mi, iz budućnosti?

Redatelj filma 'Bliski susreti treće vrste' iznosi svija razmišljanja o svim tim neobičnim stvarima koje nalazimo na nebu. 'Što ako smo to mi, 500 tisuća godina u budućnosti?,' pita se slavni redatelj

U intervjuu u emisiji 'The Late Show with Steven Colbert', redatelja filmova 'E.T.' i 'Bliski susreti treće vrste' pitali su o nedavnom porastu uočavanja NLO-a. Iako favorit za ovogodišnjeg Oscara nije spreman u potpunosti prihvatiti teoriju da nas posjećuju vanzemaljci, ti događaji su svakako pobudili njegovo zanimanje.

'Nikada nisam vidio NLO', rekao je Spielberg. 'Volio bih da jesam. Nikada nisam vidio ništa što ne mogu objasniti. Ali vjerujem određenim ljudima koji su vidjeli stvari koje ne mogu objasniti. Mislim da je ono što se nedavno pojavilo fascinantno, apsolutno fascinantno. I mislim da tajnovitost koja obavija sva ova viđenja i nedostatak transparentnosti... Mislim da se nešto događa zahtijeva izvanrednu dubinsku analizu.'