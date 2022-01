Sretna i zaljubljena: Sandra Perković obilježila godišnjicu veze romantičnom večerom u Dubaiju

Punih deset godina naša najbolja atletičarka Sandra Perković u vezi je sa svojim trenerom Edisom Elkasevićem, a godišnjicu ljubavi par je proslavio u poznatom restoranu

'Hvala ti što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kada ne bih pobjedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednik! Hvala ti što si svaku moju suzu obrisao i što nikada nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne. Hvala ti što si uvijek bio moj oslonac i onda kada sam se osjećala kao da sam jedina na svijetu, što bi me uvijek čvrsto zagrlio i rekao da će sve proći. Hvala ti što si učinio da nikada ne budem tužna, da uvijek volim i osjećam se voljeno! Hvala ti na svemu jedini moj! Sretnih nam 10. godina zajedništva, ljubavi, sreće i tuge, uspona i padova, sada kada smo toliko prošli i nismo posustali, idemo do stotke! Volim te!!'