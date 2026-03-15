Kraljica Camilla ovo nikada nije oprostila Andrewu: Došlo je vrijeme da mu konačno uzvrati

Tenzije između kraljice i vojvode od Yorka traju desetljećima - on ju je navodno nazivao 'nedovoljno aristokratskom', pa čak i pokušao spriječiti njezino vjenčanje s Charlesom. No, u jeku skandala s Epsteinom, čini se da je Camilla napokon dočekala svojih pet minuta

Kada je kraljica Camilla ranije ovog tjedna održala snažan govor u obranu žrtava i preživjelih nasilja i zlostavljanja, njezina izjava da 'stojimo uz vas' odjeknula je snažnije nego ikad. Kraljica je zasigurno bila itekako svjesna da bi se njezine opaske mogle protumačiti kao prikrivena aluzija na slučaj Jeffreyja Epsteina i navodnu ulogu njezinog šogora, osramoćenog princa Andrewa. No, s obzirom na njihov dugogodišnji razdor koji datira puno prije Epsteinovog skandala, teško da će zbog ovog potencijalnog 'napada' izgubiti ijednu minutu sna.

Prema riječima kraljevske biografkinje Angele Levin, Camilla je smatrala da je Andrew 'mogao učiniti više' kako bi podržao nju i Charlesa kao par u vrijeme kada je, nakon smrti princeze Diane, javno mnijenje bilo snažno okrenuto protiv njihove veze. U svojoj knjizi 'Camilla: Od izopćenice do kraljice supruge', Levin je ustvrdila da je Andrew išao toliko daleko da je 2005. godine čak pokušao nagovoriti pokojnu kraljicu Elizabetu II da otkaže njihovo vjenčanje.

'Njegovo je ponašanje postalo jako, jako negativno i iznimno neugodno kada nije dobio ono što je želio', tvrdio je jedan izvor, dodajući kako je Andrew navodno smatrao da Camilla 'nije dovoljno aristokratska i da joj se ne može vjerovati'. Nikad mu nije oprostila Navodno je bio 'prilično otrovan, zao i vrlo neugodan prema Camilli', dodao je izvor, ističući da je 'ostao toliko neprijateljski nastrojen prema njezinom prihvaćanju u obitelj da je upitno je li mu to ikada oprošteno'. Pukotine su se s godinama očito samo širile, pa se Camilla tako 2018. godine uopće nije pojavila na vjenčanju Andrewove kćeri, princeze Eugenie i Jacka Brooksbanka u kapeli St George. Kao izgovor poslužio joj je ranije dogovoren posjet osnovnoj školi Crathie, smještenoj u blizini Balmorala.

Kralj Charles na London Fashion Weeku Izvor: Profimedia / Autor: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kralj Charles na London Fashion Weeku Izvor: Profimedia / Autor: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia