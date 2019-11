Šokantan ljubavni četverokut na kraljevskom dvoru: Dok je princ Charles zavodio Camillu Parker Bowles, njegova sestra imala je aferu s Camillinim prvim suprugom

Dugogodišnja izvanbračna afera s Camillom Parker Bowles nešto je iz života budućeg britanskog kralja s čime je svjetska javnost itekako upoznata. No rijetki su oni koji su znali priču o današnjoj supruzi princa Charlesa i njezinom bivšem suprugu, a koji je pak imao aferu s još jednom članicom kraljevske obitelji. Sve tajne otkrivene su u jednoj od epizoda u trećoj sezoni popularne serije 'The Crown'

Još je pokojna princeza Diana bila, ne bezrazložno, ljubomorna na Camillu Parker Bowles. U jednom od svojih iskrenijih intervjua Diana je svojedobno priznala kako je njezin brak propao jer ih je 'u njemu bilo troje'. Princ Charles nikada nije krio simpatije prema Camilli, s kojom je bio godinama u izvanbračnoj vezi, a da je to bila velika ljubav, pokazalo se nakon što se budući prijestolonasljednik rastao i godinama kasnije oženio svoju ljubav iz mladih dana. Ta priča itekako je dobro poznata što britanskoj, što svjetskoj javnosti, no sve to tek je kap u moru zanimljivosti iz britanske kraljevske obitelji. Naime Camilla i Charles upoznali su se ranih 70-ih, kada je ona već bila u petogodišnjoj turbulentnoj vezi s budućim suprugom Andrewom Parkerom Bowlesom, a koji je također imao vezu s članicom kraljevske obitelji i to, ni manje ni više, nego Charlesovom mlađom sestrom, princezom Anne.

O njihovoj vezi već je bilo govora 2007. u biografiji Tine Brown 'The Diana Chronicles', koja je napisala: 'Andrew je obožavao žene i bio je, baš poput svog oca, kraljevski groupie. Jedna od njegovih afera bila je i ona s princezom Anne. Mnogi se sjećaju romantične izvedbe 'La Ronde' na plesnom podiju u Annabeli 1971. godine, kada je bilo jasno da je princeza Anne zaljubljena u Andrewa Parkera Bowlesa, a u njega je bila zaljubljena i Camilla, u koju je pak bio zaljubljen Charles.' Charlesa je Camilla odmah očarala, no dvor ju nije smatrao dobrim odabirom za budućeg kralja - isto tako, Anne i Andrew bili su sretni i zaljubljeni, no do braka nije moglo doći jer je on katolik. Ljubav je planula 1970. godine na Royal Ascotu, na koji ga je pozvala kraljevska obitelj jer je Kraljica majka, koja je bila prijateljica Andrewova oca, simpatizirala mladog pukovnika, a spojila ih je upravo strast prema konjima.

Iako je Netflix svojom serijom 'The Crown' dao naslutiti kako su se ove ljubavne priče ispreplitale u isto vrijeme, kraljevski povjesničari tvrde suprotno. Tako je Sally Bedell Smith rekla kako su Anne i Andrew započeli vezu u lipnju 1970., dok je Charles upoznao Camillu tek u ljeto 1972., nakon što je okončana veza njegove sestre. 'Upoznala ih je zajednička prijateljica Lucia Santa Cruz, a koja ih je oboje pozvala na piće u svoj stan u Londonu. Charles se ludo zaljubio u Camillu, no za nju je to bila tek prolazna afera, jer ipak je on bio princ od Walesa.' Kako piše pak kraljevska biografkinja Penny Junor, vijest o Camillinim zarukama s Andrewom Parkerom Bowlesom slomila je srce princu Charlesu, a zanimljivo je kako mu je tu vijest otkrila sama Camilla. Iako joj je poslao pismo tjedan dana prije vjenčanja i zatražio od nje da se ne uda za Andrewa, ona ga nije poslušala.

'Niti njezina majka Rosalind nije bila zadovoljna kćerinim odabirom, smatrajući da se Andrew ne odnosi prema njoj na način na koji ona to zaslužuje, no Camilla je bila ustrajna.' Na kraju se Camilla 1973. i udala za Andrewa, i to nakon što je njezina romantična veza s princem Charlesom okončana, a on je poslan u vojsku. S druge strane, princeza Anne se udala za svog prvog supruga Marka Phillipsa iste te godine, no do danas je ostala u iznimno bliskim i prijateljskim odnosima s Andrewom Parkerom Bowlesom, u čijem je društvu često na mnogim događanjima, poput Royal Ascota. Ne samo to, već su ona i njezin prvi suprug Mark Phillips odabrali upravo Andrewa da bude krsni kum njihove kćeri Zare.