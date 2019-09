Šok za šokom u obitelji Kardashian: Osim Kim i Kourtney se suočila sa zdravstvenim problemima

Čini se kako život u najpopularnijoj obitelji iz jednog reality showa, nikako ne može biti miran. Brakorazvodne parnice, preljubi, surogat majčinstva, pljačke, promjena spola, samo su neki od događaja koji su ih obilježili u proteklim godinama, a sada je na red došlo i zdravlje

Posljednjih dana svjetski mediji ne prestaju pisati o najpoznatijoj američkoj reality zvijezdi Kim Kardashian , koja se tjednima žalila na otečenost i bolove u zglobovima. Da je zabrinuta dala je jasno do znanja kada je otišla na vađenje krvi kako bi otkrila uzrok problema, no, zasigurno se nije nadala rezultatima koji su uslijedili.

No, nije Kim jedina o kojoj Kardashianke brinu. I najstarija među njima, Kourtney Kardashian našla se u velikim zdravstvenim problemima i još uvijek ne zna o čemu se radi. U 17. sezoni popularnog reality showa 'Keeping Up With The Kardashians', 40-godišnja Kourtney otkrila je kako na vrhu njezine glave postoji 'ćelavi dio', na kojem nema kose, a na to joj je ukazala upravo Kim Kardashian.