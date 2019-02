Skupina Ischariotzcky objavila novi spot 'So Long'

Skupina Ischariotzcky objavila je novi spot za singl 'So Long' s prvijenca 'Recovery' kojeg će koncertno predstaviti u zagrebačkoj Tvornici kulture, u subotu 23. veljače

Pjesma je rađena u suradnji s Lovely Quinces. Spot je sniman u prostorijama Franjevačkog samostana u Makarskoj. Glavnu ulogu igra klavijaturistica benda, Petra Šošić, a statirali su, uz bend, i prijatelji iz Makarske i Brela. Još jednom iza kamera stoji BONK studio, predvođen njihovim frontmenom Goranom Stojkićem, dok se Luka Hrgović pobrinuo za efekte.

Fantastična grupa iz Brela miješa elektroniku i tradicionalni pristup glazbi, te koketira sa žanrovima. Ischariotzcky su se zagrebačkoj publici do sada predstavili zamijećenim nastupima na Zagreb Beer Festu prošloga proljeća te otvaranjem drugog dana Pozitivnog koncerta u prosincu, a zasluženo su ulovili poziciju jednog od najuzbudljivijih novih imena na domaćoj glazbenoj sceni.



Val koji je krenuo odlično prihvaćenim singlovima 'Perfect Sky' i 'Nothing At All' svoju je punu snagu doživio u studenom prošle godine kada je objavljen 'Recovery' s 11 autorskih pjesama, a hvaljeni prvijenac je odmah uvršten i u najbolje albume 2018. godine.