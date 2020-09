Sin Zlatana Zuhrića Zuhre nova je glazbena nada, a svira u grupi poznatog lica s HRT-a, Branimira Farkaša

View this post on Instagram

Drugi i još luđi line-up Nasljednika vraća se na rođendan Glazbene kuće 2020. Vjekoslav Vjex Zuhrić - svjež kao rosa, brz kao grom Vinko Vince Jakupak - pouzdan kao vatrogasni aparat, sexy kao vatrogasac Roko Rif Farkaš - nasljednik svih gitarističkih heroja i dobrih pjevača Branimir Brankas Farkaš - otac i duh sveti Rock n Roll može promijeniti vaš život ! Nasljednici sviraju u subotu 12.9 u 19h Bundek, Glazbena kuća