Popularno HRT-ovo lice svira u bendu sa sinom: 'Prvo sam u životu želio biti astronaut, a onda član Rolling Stonesa, filmski režiser i književnik'

Mnogi ga znaju kao vanjskopolitičkog novinara, komentator i urednika. Poznato je i njegovo diplomatsko iskustvo, književni uspjesi, ali malo njih je znalo da je Branimir Farkaš odličan glazbenik. Sa svojim bendom Nasljednici krenuo je s nastupima, a za tportal je ispričao kako je završio u glazbenim vodama

'Autor 'Iskrice' i član 'Nasljednika' to sam 'pravi ja', novinar s televizije to je moj, kako bi rekla kolegica Višnja Modrić, 'socijalni plašt'. U političkom novinarstvu bio sam 25 godina, upoznao sam stotine političara, predsjednike, premijere, ministre. Možda me dvoje nije razočaralo. Zato sam se povukao iz prvih redova politike iako je i dalje pratim. Prvo sam u životu želio biti astronaut, a onda član Rolling Stonesa, filmski režiser i književnik. Nisam u Stonesima ali sam u Nasljednicima i objavio sam dvije knjige pa imam dobar prolazni uspjeh glede osobnih ambicija, a i u novinarstvu sam radio pošteno i nadam se ostavio nekog traga', rekao nam je Branimir Farkaš.