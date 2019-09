Simbol Londona na No Sleep Festivalu: fabric slavi jubilej u Beogradu uz Bicep i Mind Against!

Fabric, jedan od vodećih svjetskih klubova i simbol noćnog života Londona, proslavit će u Beogradu 20 godina besprijekornog rada uz trenutno najtraženiji britanski duo Bicep!

Na događaj koji se unaprijed kvalificira za jedan od partyja godine, fabric i No Sleep su u goste pozvali i još jedan fantastičan tandem Mind Against ! Talijanski dvojac godinama niže epske skladbe za vodeće izdavačke kuće kao što su Life & Death, Afterlife, Cocoon i Hotflush, a nakon što su imali najuspješniju godinu iza sebe i nastupali na većini najvažnijih događaja širom planete, u Beograd dolaze s novim setom i materijalom za album koji se očekuje na proljeće. A fantastičnu godinu iza sebe ima i danska DJ zvijezda odrasla u Moskvi, Anastasia Kristensen , koju smo nakon odličnog nastupa na Exitu 2018. godine, nedavno mogli gledati i na naslovnici Mixmaga! Njeni visoko-energetski setovi ove su godine obilježili niz najvećih festivala, a njeni skorašnji remiksi omogućili su joj mjesto na Houndstooth, izdavačkoj kući kluba fabric i Arcoli, podetiketi kultnih Warp Records. Uz ovakve goste u Beograd dolaze i rezidenti fabrica, a među njima i londonska DJ ikona Terry Francis , kome je već 20 punih godina povjerena komanda jednog od najprestižnijih miks pultova. S njim dolazi i mlada Anna Wall , koja predvodi novu generaciju kućnih izvođača fabrica, ove prestižne londonske institucije koja je u proteklih 20 godina, snažno obilježila kompletnu povijest svjetske elektronske muzike.

Glazbena platforma No Sleep koju je EXIT kreirao uz podršku popularnog brenda Guarana, već četvrtu godinu zaredom okuplja neke od vodećih aktera i brendova svjetske elektronske i klupske scene, a No Sleep događaji održani su u nekim od najvećih metropola kao što su New York, London, Moskva, Sao Paulo, Barcelona, Rim i drugi. I ove godine, No Sleep se vraća u Beograd, i to u svom festivalskom formatu od 48 sati programa na nekoliko različitih lokacija, gdje će osim spektakularnih događaja u Luci Beograd, biti održane i razne dnevne zabave, ali i No Sleep konferencija na kojoj su i prošle godine govorile neke od vodećih zvijezda festivala.