Severina se šalom na vlastiti račun prisjetila velikog Arsena Dedića

Prije pet godina napustio nas je Arsen Dedić, a velikog i neponovljivog skladatelja, književnika, pjesnika i kantautora prisjetila se duhovitom anegdotom Severina

Severina je s Arsenom radila na predstavi koja na koncu nije zaigrala na kazališnim daskama, ali je veliki hrvatski glazbenik za nju napisao pjesmu 'Sama na sceni'.

Izvodeći je na kocertu u splitskom HNK-u prije dvije godine, Severina je s publikom podijelila svoju anegdotu s Arsenom, a prisjetila je se i na petu godišnjicu Arsenove smrti.

'Arsen Dedić je bio faca, svoj, u svom svijetu, s pjesmama koje sam slušala k’o mala... 'Dida moj', 'Djevojka za jedan dan'... Imala sam sreću družiti se s njim, bio je nevjerojatno duhovit. Našla sam snimku koja me (pod)sjetila na njega i nasmijala do suza... Hvala ti, Arsene, što si to bio ti. Hvala ti za pjesmu 'Sama na sceni', ali po ovome ću te pamtiti, po tvom humoru. Kažu da čovjek kad se počne smijati na svoj račun, sve preboli', napisala je Severina na Instagramu i podijelila video s isječkom koncerta u kojem se prisjetila kako joj je Arsen pružio podršku u jednom od najtežih perioda u životu.